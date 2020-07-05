Политика 1 час назад

Моряки получат более 70 квартир, в том числе военные из Крыма — президент

Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал у них Крым, уверен Зеленский

Украинские моряки. Фото: Офис президента Украинские моряки. Фото: Офис президента
Украинские моряки. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские моряки получат более 70 квартир, в их числе военные из Крыма, которые не предали Украину в 2014 году.

Об этом глава государства объявил в воскресенье, 5 июля, в ходе торжества по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Одессе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Сегодня украинские моряки получат более 70 квартир. В частности, моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине", — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Также президент заявил, что Украина не простит тех, кто не позволил украинским морякам защитить Крым, а также не простит российских оккупантов, которые аннексировали украинский полуостров.

"Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — подчеркнул Зеленский.

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Напомним, Россия оккупировала крымский полуостров в 2014 году. Украинский парламент официально объявил 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма Российской Федерацией.

Ранее Зеленский заявил, что украинские Военно-Морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которое является главным фактором сдерживания.

Также президент верит, что Украина "вернет всех своих людей и все свои территории".

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