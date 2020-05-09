На Киевщине "оборотни в погонах" похищали айтишников и вымогали у них деньги (ФОТО, ВИДЕО)

В Киевской области задержаны пятеро членов банды, в том числе, действующие сотрудники Нацполиции и СБУ, которые среди белого дня нападали на предпринимателей, занимавшихся IT-технологиями, вывозили их в лес и требовали деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"К преступлениям банда готовилась тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали распорядок дня, режим работы, адреса пребывания.

Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяли им почти не оставлять за собой следов", — сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, жертвам надевали наручники, избивали и требовали большие суммы денег.

"Так, один из пленников заплатил своим похитителям 175 тысяч долларов США. Для этого они посадили мужчину к себе в автомобиль и ездили по разным адресам, пока тот не набрал определенную сумму денег", — рассказали в полиции.

В ходе проведения обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено и изъято 9 пистолетов различной модификации, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения, среди которых сотрудников полиции и СБУ, Администрации Президента Украины, налоговой службы, шевроны с надписями "СБУ", "Полиция", наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 тысяч долларов США и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков, такие как амфетамин, метадон, героин.

Кроме этого, конфискованы пять автомобилей, на которых передвигались злоумышленники: Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW и Volkswagen Passat.

Пятеро участников группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Они будут помещены в изолятор временного содержания.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные части 3 статьи 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), части 4 статьи 189 ("Вымогательство") и статьи 257 ("Бандитизм") Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, 8 февраля в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.