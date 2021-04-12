Общество 40 минут назад

НАБУ завершило расследование разворовывания 30 млн грн при строительстве "Охматдета"

Еще в 2013 году подозреваемые в сговоре сфабриковали документы о передаче больнице оборудования

Фото: НАБУ Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о нанесении 30 млн грн ущерба государству при строительстве Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и 9 апреля открыла подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления.

Как говорится в сообщении бюро, речь идет о бывшем директоре госпредприятия "Укрмедпроектбуд" — заказчика строительства, а также руководителя частного предприятия-генподрядчика.

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Первому инкриминируют часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 364, часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по предварительному сговору).

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Второму подозреваемому вменяют те же статьи с поправкой на, соответственно, пособничество в злоупотреблении служебным положением.

Третий подозреваемый — руководитель частной компании — объявлен в розыск. В отношении него решается вопрос о проведении спецрасследования.

Как установило следствие, в 2013 году подозреваемые в сговоре сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет".

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На самом деле, как оказалось, никаких поставок не было и на хранение оборудование не передавалось. Однако средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-генподрядчик получило. Отмечается, что вследствие таких действий государственным интересам был нанесен ущерб, размер которого превышает 30 млн грн.

Напомним, строительство первой очереди "Охматдета" было закончено лишь весной 2018 года, в июле 2020 года была запущена вторая очередь больницы.

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