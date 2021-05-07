Нацбанк выставит на аукцион 46 тонн выведенных из обращения монет

Национальный банк Украины выставит на аукцион лома 45,8 тонны выведенных из обращения монет.

В частности, речь идет о номиналах 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.

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Указано, что такой объем накопился за 2020 — 2021 годы в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

По информации Нацбанка, это уже четвертый подобный аукцион лома.

Известно, что изъятые и изношенные монеты НБУ утилизирует в соответствии с их накоплением.

Прежде всего, происходит уничтожение на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом отчуждается в ходе аукционов.

Как анонсировали в регуляторе, очередной аукцион состоится 21 мая 2021 года с 9:00 до 18:00 на площадке zakupki.prom.ua.

Как сообщалось, за 2020 год объем наличных в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Напомним, осенью 2020 года были выведены из обращения монеты номиналом 25 копеек, а также все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года.