  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 1 час назад

Нацбанк выставит на аукцион 46 тонн выведенных из обращения монет

Речь идет о ломе из номиналов 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины выставит на аукцион лома 45,8 тонны выведенных из обращения монет.

В частности, речь идет о номиналах 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек, сообщает пресс-служба регулятора.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что такой объем накопился за 2020 — 2021 годы в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

По информации Нацбанка, это уже четвертый подобный аукцион лома.

Известно, что изъятые и изношенные монеты НБУ утилизирует в соответствии с их накоплением.

Прежде всего, происходит уничтожение на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом отчуждается в ходе аукционов.

Читайте также:
НБУ признал, что риск заражения Covid-19 через наличные деньги невелик

Как анонсировали в регуляторе, очередной аукцион состоится 21 мая 2021 года с 9:00 до 18:00 на площадке zakupki.prom.ua.

Как сообщалось, за 2020 год объем наличных в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Напомним, осенью 2020 года были выведены из обращения монеты номиналом 25 копеек, а также все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Эпицентр" купил комбинат хлебопродуктов в Хмельницкой области за 227 млн грн
"Эпицентр" купил комбинат хлебопродуктов в Хмельницкой области за 227 млн грн
Продажа ПриватБанка: НБУ назвал требования к потенциальным покупателям госбанка
Продажа ПриватБанка: НБУ назвал требования к потенциальным покупателям госбанка
Goldman Sachs предлагает клиентам форварды без поставок на биткойн
Goldman Sachs предлагает клиентам форварды без поставок на биткойн
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Где отдохнуть этим летом: условия въезда и цены пяти самых популярных стран у украинцев

  3. Доля доллара в валютных резервах центробанков упала до 25-летнего минимума

  4. Продажа ПриватБанка: НБУ назвал требования к потенциальным покупателям госбанка

  5. Объявлен тендер на "Большую стройку" моста в Молдову

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...