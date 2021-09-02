Названа сумма ущерба от провала фургона в фонтан у киевского Арсенала

Восстановление нового фонтана на Арсенальной площади в Киеве, обрушившегося под весом заехавшего на него утром 2 сентября фургона, может обойтись примерно в 3 млн грн. Об этом сообщила каналу "Украина 24" на месте происшествия менеджер компании-инвестора фонтана Анна Полякова.

"Это пешеходный фонтан, по нему можно ходить. Он выдерживает 1,5 тонны на квадратный метр. А что касается грузовика, то он вместе с грузом весил 8 тонн. Сейчас мы оцениваем ущерб. По предварительным расчетам, эта сумма будет составлять порядка 3 млн грн", — сказала она.

По словам корреспондентки канала, водителя виновника обрушения фонтана, прятавшегося за ограждением места происшествия, спустя около часа после инцидента забрала другая похожая машина, но не полиция. От каких-либо комментариев он отказался.

Также телеканал сообщил, что деньги на реконструкцию частично предоставит инвестор, а остальное планируется выделить из городского бюджета.

Напомним, новый фонтан с подсветкой был открыт при участии мэра Киева Виталия Кличко вечером 1 сентября в рамках нового общественного пространства, созданного у Никольских ворот Киевской крепости при их реконструкции.

Так называемый "сухой" фонтан не был заметен издалека, поскольку его коммуникации спрятаны под плиткой, а снаружи имеются только форсунки, из которых бьет вода.

В итоге уже на следующее утро после открытия водитель фургона, привезший бутилированную воду в одно из учреждений в отреставрированном здании, наехал на пространство, под которым расположены коммуникации фонтана, в результате чего автомобиль частично провалился.