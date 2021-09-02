В Киеве в новый фонтан у Арсенала провалился фургон (ФОТО)

В Киеве в фонтан в новом общественном пространстве на Арсенальной площади, открытом вечером 1 сентября, уже утром 2 сентября провалился фургон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, находящихся в отреставрированном помещении, и должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе. В результате повреждено покрытие, обустроенное на фонтане", — написал мэр.

По словам столичного градоначальника, сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, смонтированных под плиткой.

"Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", — подчеркнул Кличко.

Накануне вечером новое пространство в центре города открывал именно Кличко. Как сообщает Киевгорадминистрация, по случаю этого на площади провели концерт, в частности, с участием композитора Евгения Хмары, а также устроили 3D-шоу на стенах Никольских ворот.

"В этом году помещение Киевской крепости и Никольских ворот наконец станут доступными для киевлян. Отреставрированные по архивным документам, они "оживут" и дополнят историческую картину этого места. Фасад, как видите, снова стал желтым. И реставраторы восстановили не только его, но и ценные фрагменты ворот. Например, головы львов на дверях и колонны, которые раньше украшали въезд в город", — отметил мэр.

В рамках создания безбарьерного пространства на одной из старейших площадей города было проведено также озеленение территории и обновление уличного освещения. Кличко при этом пообещал скорое открытие второй очереди обновленной Пейзажной аллеи.

Напомним также, что в июле в Киеве начали сыпаться элементы моста у станции метро "Берестейская".