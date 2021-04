НБУ и IFC будут внедрять в Украине "зеленое финансирование"

16 апреля 2021 года в Киеве представители Национального банка Украины (НБУ) и Международной финансовой корпорацией (IFC), которая входит в Группу Всемирного банка, подписали договор о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба НБУ, цель проекта — развитие устойчивого финансирования в Украине путем разработки стандартов "зеленого финансирования" и интегрированных экологических, социальных и управленческих стандартов.

В рамках сотрудничества будут реализованы две программы: "Зеленое финансирование" и "Интегрированная программа по экологической, социальной и управленческой практике для содействия инвестициям в странах Европы и Центральной Азии" ("Программа ESG").

По данным IFC, к 2030 году на развивающихся рынках существуют возможности для климатических инвестиций на сумму около $23 трлн, в Украине они оцениваются в $73 млрд.

В НБУ отмечают, что использования этого потенциала украинским властям необходимо принять соответствующие стандарты и политику для построения устойчивого финансового сектора.

В последующие три года в рамках сотрудничества НБУ и IFC предусматривается:

– разработка стратегий НБУ по "зеленому" и устойчивому финансированию;

– разработки стандартов устойчивого и "зеленого" финансирования в Украине;

– развитие способности НБУ относительно включения аспектов ESG в нормативно-правовые акты о корпоративном управлении в банках Украины и стандартах раскрытия информации о ESG для банков;

– разработка требований по управлению экологическими и социальными рисками в банках;

– обмен знаниями и проведение мероприятий по повышению осведомленности для учреждений, являющихся объектами регулирования со стороны НБУ (после принятия НПА/РА и стандартов).

IFC — член Группы Всемирного банка. Это крупнейшая мировая организация, работа которой направлена ​​на развитие частного сектора в странах с развивающимися экономиками. IFC работает в более чем 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах.

В 2020 году IFC инвестировала более $22 млрд в частные компании и финансовые учреждения стран для преодоления бедности и повышения благосостояния.

Напомним, в конце февраля Национальный банк Украины стал членом Сети для озеленения финансовой системы (Network For Greening The Financial System, NGFS).