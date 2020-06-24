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Банки 1 час назад

НБУ определил, как выбирать аудиторов для судов по банкам-банкротам

Нацбанк перечислил требования, которым должны соответствовать аудиторские фирмы в судах о взыскании компенсации бывшим акционерам обанкротившихся банков

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) определил критерии к международно признанной аудиторской фирме, которую будет привлекать суд при рассмотрении дел о денежной компенсации экс-акционерам выведенного из рынка банка.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-их от 13 мая 2020 года.

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В НБУ отмечают, что Закон требует от Национального банка установить критерии к аудиторской фирме, которую определяет суд для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности банка и определения стоимости акций для определения наличия/отсутствия вреда, причиненного участнику (участникам) банка.

Утвержденные Нацбанком критерии базируются на таких требованиях к аудиторской фирме:  

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– наличие права на осуществление аудита финансовой отчетности банка;

– принадлежность к международной аудиторской сети, которая входит в рейтинг крупнейших аудиторских сетей по объему годового дохода, опубликованного международными профессиональными изданиями Accountancy Age и/или International Accounting Bulletin;

– наличие достаточного практического опыта проведения аудита банка и опыта оценочной деятельности у партнера аудиторской фирмы по оценке, которая входит в ту же международную сеть;

– отсутствие у аудиторской фирмы/аудиторов, партнера по оценке/оценщиков любых взысканий за нарушение аудиторской и соответственно оценочной деятельности (в течение последних трех лет до дня определения судом аудиторской фирмы для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности банка и определения стоимости акций).

Критерии утверждены постановлением правления Национального банка от 22 июня 2020 № 80, которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Напомним, в 2019 году Национальный банк Украины получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 3,6 млрд грн, что на 960 млн грн больше, чем в 2018 году.

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