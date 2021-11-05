НБУ вводит в обращение памятную монету, посвященную десантно-штурмовым войскам ВСУ

Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение с 11 ноября памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины" номиналом 10 гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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"Монета посвящена отдельному роду войск, который относится к силам немедленного реагирования Вооруженных Сил Украины и характеризуется высокой маневренностью и автономностью действий, предназначенных для быстрого развертывания с целью ведения наступательных, штурмовых действий, прикрытия отдельных направлений, а также охвата противника в воздухе, ведения боевых действий в его тылу", — подчеркнули в НБУ.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никеля.

Масса памятной монеты составляет 12,4 г, а диаметр — 30 мм.

Памятная монета выпущена тиражом 1 млн штук.

На аверсе монеты размещено:

- вверху надпись — УКРАИНА (полукругом), под которой малый Государственный Герб Украины (слева) и нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ (справа);

- в центре на зеркальном фоне — эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ;

- номинал 10 и графический символ гривни (слева от эмблемы);

- год чеканки монеты — 2021 (справа от эмблемы);

- надпись — ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫЕ ВОЕННЫЕ ВСУ (внизу полукругом);

- логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка (под годом чеканки).

На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья — символ покровителя войска Архангела Михаила.

Художниками изображения на монете стали Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Напомним, НБУ с 5 октября ввел в обращение памятную монету номиналом 2 грн в честь 150-летия со дня рождения выдающегося борца Ивана Поддубного.