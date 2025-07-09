Потери врага по состоянию на 9 июля 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1232 сутки полномасштабной войны составляют 1029660 человек.

Потери России в войне на 9 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июля потеряла:

личного состава – около 1 029 660 (+1050) человек,

танков – 11 000 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 22 969 (+2) ед,

артиллерийских систем – 30 102 (+68) ед,

РСЗО – 1434 (+0) ед,

средства ПВО – 1193 (+1) ед,

самолетов – 421 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 457 (+227) ед,

крылатые ракеты – 3439 (+0) ед,

корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 54 575 (+119) ед,

специальная техника – 3929 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 9 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбито огневыми средствами, 415 – локационно потеряны: а именно:

296 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" – сбиты.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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