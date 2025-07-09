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Потери врага по состоянию на 9 июля 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1232 сутки полномасштабной войны составляют 1029660 человек.

Потери России в войне на 9 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 029 660 (+1050) человек,
  • танков – 11 000 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 969 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 30 102 (+68) ед,
  • РСЗО – 1434 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1193 (+1) ед,
  • самолетов – 421 (+0) ед
  • вертолетов – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 457 (+227) ед,
  • крылатые ракеты – 3439 (+0) ед,
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 54 575 (+119) ед,
  • специальная техника – 3929 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 9 июля 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 9 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбито огневыми средствами, 415 – локационно потеряны: а именно:

  • 296 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
  • 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" – сбиты.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 9 июля 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько