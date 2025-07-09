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Потери врага по состоянию на 9 июля 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1232 сутки полномасштабной войны составляют 1029660 человек.
Потери России в войне на 9 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 9 июля потеряла:
- личного состава – около 1 029 660 (+1050) человек,
- танков – 11 000 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 22 969 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 30 102 (+68) ед,
- РСЗО – 1434 (+0) ед,
- средства ПВО – 1193 (+1) ед,
- самолетов – 421 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 457 (+227) ед,
- крылатые ракеты – 3439 (+0) ед,
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 54 575 (+119) ед,
- специальная техника – 3929 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 9 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Обезврежено 718 средств воздушного нападения противника, 303 – сбито огневыми средствами, 415 – локационно потеряны: а именно:
- 296 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 415 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" – сбиты.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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