Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

Продолжается 1232-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 139 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5928 обстрелов, из них 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5928 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Плавные Запорожской области; Николаевка и Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боев в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового, Степной Новоселовки и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григоровка и в направлении Шандриголового и Среднего.

На Северском направлении противник четыре раза атаковал позиции сил обороны вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боестолкновения в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дилиевки, Торецкая, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Екатериновки, Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка, Шевченко, Зверевое, Удачное, Луч, Новосергеевка, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Ореховское и Новопавловка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 36 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Запорожья, Поддубного, Мирного, Комара, Воскресенка, Шевченко, Зеленого Поля, Свободного Поля и Новополя.

Противник один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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