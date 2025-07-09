Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,85

+0,05

EUR

49,06

+0,03

Наличный курс:

USD

41,69

41,60

EUR

49,38

49,15

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

дрон, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генеральный штаб ВСУ / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1232-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 9 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением восьми ракет, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 139 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5928 обстрелов, из них 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5928 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Плавные Запорожской области; Николаевка и Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили две артиллерийские системы, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боестолкновений. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боев в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного и Каменки.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового, Степной Новоселовки и Голубовки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григоровка и в направлении Шандриголового и Среднего.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

На Северском направлении противник четыре раза атаковал позиции сил обороны вблизи Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло три боестолкновения в сторону Ступочек и Белой Горы.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дилиевки, Торецкая, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Екатериновки, Александро-Калинового.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка, Шевченко, Зверевое, Удачное, Луч, Новосергеевка, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Ореховское и Новопавловка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 36 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Запорожья, Поддубного, Мирного, Комара, Воскресенка, Шевченко, Зеленого Поля, Свободного Поля и Новополя.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

Противник один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

На Ореховском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 9 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько