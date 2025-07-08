Потери врага по состоянию на 8 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1231 год полномасштабной войны составляют 1 028 610 человек.

Потери России в войне на 8 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 июля потеряла:

личного состава – около 1 028 610 (+1070) человек,

танков – 10 995 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 22 967 (+4) ед,

артиллерийских систем – 30 034 (+41) ед

РСЗО – 1434 (+2) ед,

средства ПВО – 1192 (+0) ед,

самолетов – 421 (+0) ед,

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172),

крылатые ракеты – 3439 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 54 456 (+86),

специальная техника – 3927 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 8 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

34 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны.

Уточняется, что 25 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .