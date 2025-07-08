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Потери врага по состоянию на 8 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1231 год полномасштабной войны составляют 1 028 610 человек.
Потери России в войне на 8 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 июля потеряла:
- личного состава – около 1 028 610 (+1070) человек,
- танков – 10 995 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 22 967 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 30 034 (+41) ед
- РСЗО – 1434 (+2) ед,
- средства ПВО – 1192 (+0) ед,
- самолетов – 421 (+0) ед,
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172),
- крылатые ракеты – 3439 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 54 456 (+86),
- специальная техника – 3927 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 8 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 34 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны.
Уточняется, что 25 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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