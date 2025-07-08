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Потери врага по состоянию на 8 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1231 год полномасштабной войны составляют 1 028 610 человек.

Потери России в войне на 8 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 8 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 028 610 (+1070) человек,
  • танков – 10 995 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 967 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 30 034 (+41) ед
  • РСЗО – 1434 (+2) ед,
  • средства ПВО – 1192 (+0) ед,
  • самолетов – 421 (+0) ед,
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172),
  • крылатые ракеты – 3439 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 54 456 (+86),
  • специальная техника – 3927 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 8 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 8 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 34 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и юге страны.

Уточняется, что 25 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 8 — локационно потеряно/подавлено РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 8 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько