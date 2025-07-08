Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

Продолжается 1231-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3373 дрона-камикадзе и осуществили более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 — из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Новониколаевка, Водологи, Алексеевка, Садки Сумской области; Новопавловка Днепропетровской области; Приморское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

На Северском направлении, в районах Григоровки и Выемки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боеприкосновений, враг наступал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополь.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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