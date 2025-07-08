Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,06

EUR

49,03

--0,09

Наличный курс:

USD

41,71

41,65

EUR

49,45

49,27

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

война, ВСУ, военные
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1231-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 188 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 68 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3373 дрона-камикадзе и осуществили более пяти тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 141 — из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Новониколаевка, Водологи, Алексеевка, Садки Сумской области; Новопавловка Днепропетровской области; Приморское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 11 управляемых бомб, совершил 286 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 19 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Амбарного, Красного Первого, Каменки и в сторону Кутьковки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки и Загрызового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Серебрянском лесу, а также в сторону Серебрянки, Ольговки и Григорьевки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Северском направлении, в районах Григоровки и Выемки, противник трижды атаковал позиции наших войск.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано пять боеприкосновений, враг наступал в сторону Николаевки, Маркового, Предтечиного и Белой Горы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах Торецка и Дилиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Разино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Шевченко, Новоукраинка, Зверевое, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Алексеевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Федоровка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новоселка, Свободное Поле и Новополь.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма вблизи Малиновки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских атаки в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боестолкновения не зафиксированы.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 8 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько