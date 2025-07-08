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Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

війна, ЗСУ, військові
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1231-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень.

Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Новомиколаївка, Водолаги, Олексіївка, Садки Сумської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Приморське Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 19 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Виїмки, противник тричі атакував позиції наших військ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, ворог наступав у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки в районах Торецька та Диліївки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми поблизу Малинівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 8 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько