Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,06

EUR

49,03

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,71

41,65

EUR

49,45

49,27

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 8 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1231 добу повномасштабної війни становлять 1 028 610 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 028 610 (+1070) осіб,
  • танків – 10 995 (+0) од,
  • бойових броньованих машин  – 22 967 (+4) од,
  • артилерійських систем – 30 034 (+41) од
  • РСЗВ  – 1434 (+2) од,
  • засоби ППО – 1192 (+0) од,
  • літаків  – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172),
  • крилаті ракети – 3439 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54 456 (+86),
  • спеціальна техніка -  3927 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 8 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни.

Уточнюється, що 25 дронів збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Фото 3 — Втрати ворога станом на 8 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько