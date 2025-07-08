Втрати ворога станом на 8 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1231 добу повномасштабної війни становлять 1 028 610 осіб.

Втрати Росії у війні на 8 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 липня втратила:

особового складу – близько 1 028 610 (+1070) осіб,

танків – 10 995 (+0) од,

бойових броньованих машин – 22 967 (+4) од,

артилерійських систем – 30 034 (+41) од

РСЗВ – 1434 (+2) од,

засоби ППО – 1192 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172),

крилаті ракети – 3439 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 54 456 (+86),

спеціальна техніка - 3927 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни.

Уточнюється, що 25 дронів збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.