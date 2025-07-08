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Втрати ворога станом на 8 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1231 добу повномасштабної війни становлять 1 028 610 осіб.
Втрати Росії у війні на 8 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 8 липня втратила:
- особового складу – близько 1 028 610 (+1070) осіб,
- танків – 10 995 (+0) од,
- бойових броньованих машин – 22 967 (+4) од,
- артилерійських систем – 30 034 (+41) од
- РСЗВ – 1434 (+2) од,
- засоби ППО – 1192 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 230 (+172),
- крилаті ракети – 3439 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54 456 (+86),
- спеціальна техніка - 3927 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 8 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 34 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни.
Уточнюється, що 25 дронів збито вогневими засобами ураження, 8 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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