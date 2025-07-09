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Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

дрон, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1232-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 9 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням восьми ракет, а також 83 авіаудари, зокрема скинув 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5928 обстрілів, з них 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5928 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Плавні Запорізької області; Миколаївка та Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дві артилерійські системи, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 боєзіткнень. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 11 боєзіткнень в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Степової Новоселівки та Голубівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового й Середнього.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував позиції Сил оборони поблизу Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у бік Ступочок та Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Промінь, Новосергіївка, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Володимирівки, Молодецького й Новопавлівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 36 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

Противник один раз атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 9 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько