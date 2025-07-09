Втрати ворога станом на 9 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1232 добу повномасштабної війни становлять 1 029 660 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 липня втратила:

особового складу – близько 1 029 660 (+1050) осіб,

танків – 11 000 (+5) од,

бойових броньованих машин – 22 969 (+2) од,

артилерійських систем – 30 102 (+68) од,

РСЗВ – 1434 (+0) од,

засоби ППО – 1193 (+1) од,

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 457 (+227) од,

крилаті ракети – 3439 (+0) од,

кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 54 575 (+119) од,

спеціальна техніка – 3929 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені: а саме:

296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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