Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,85

+0,05

EUR

49,06

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,69

41,60

EUR

49,38

49,15

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 9 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1232 добу повномасштабної війни становлять 1 029 660 осіб.

Втрати Росії у війні на 9 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 9 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 029 660 (+1050) осіб,
  • танків – 11 000 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 22 969 (+2) од,
  • артилерійських систем – 30 102 (+68) од,
  • РСЗВ – 1434 (+0) од,
  • засоби ППО – 1193 (+1) од,
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 457 (+227) од,
  • крилаті ракети – 3439 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54 575 (+119) од,
  • спеціальна техніка – 3929 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 9 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 9 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені: а саме:

  • 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 415 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 7 крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 9 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько