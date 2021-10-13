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Валюта 50 минут назад

НБУ запустил виртуальный тур по Музею денег (ВИДЕО)

Виртуальные туры доступны на украинском и английском языках

Фото: скриншот YouTube/НБУ Фото: скриншот YouTube/НБУ
Фото: скриншот YouTube/НБУ

Сегодня, 13 октября, Национальный банк Украины (НБУ) запустил виртуальный тур по Музею денег для повышения его пропускной способности.

Об этом сообщила глава департамента коммуникаций НБУ Галина Калачева.

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"Сейчас из-за адаптивного карантина мы можем проводить группы до 10 человек, но благодаря виртуальному 3D-туру мы сможем проводить до 50 человек, а если включить индивидуальный режим просмотра, возможен охват до 35 тыс. лиц", — заявила она.

Как отметил директор Музея денег Денис Толочко, посещение музея возможно самостоятельно или по предварительной записи с гидом.

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Он добавил, что туры доступны на украинском и английском языках.

"Коллекция нашего музея состоит из 3,5 тысячи экспонатов, и 180 из них переведены в 3D-формат, что позволяет более детально рассмотреть каждый экспонат", — отметил Толочко.

Напомним, Национальный банк Украины с 12 октября ввел в обращение новую памятную медаль в честь 25-летия Конституционного Суда Украины.

Ранее сообщалось, что НБУ с 5 октября вводит в обращение памятную монету номиналом 2 грн в честь 150-летия со дня рождения выдающегося борца Ивана Поддубного (1871-1949).

 

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