НБУ запустил виртуальный тур по Музею денег (ВИДЕО)

Сегодня, 13 октября, Национальный банк Украины (НБУ) запустил виртуальный тур по Музею денег для повышения его пропускной способности.

Об этом сообщила глава департамента коммуникаций НБУ Галина Калачева.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сейчас из-за адаптивного карантина мы можем проводить группы до 10 человек, но благодаря виртуальному 3D-туру мы сможем проводить до 50 человек, а если включить индивидуальный режим просмотра, возможен охват до 35 тыс. лиц", — заявила она.

Как отметил директор Музея денег Денис Толочко, посещение музея возможно самостоятельно или по предварительной записи с гидом.

Он добавил, что туры доступны на украинском и английском языках.

"Коллекция нашего музея состоит из 3,5 тысячи экспонатов, и 180 из них переведены в 3D-формат, что позволяет более детально рассмотреть каждый экспонат", — отметил Толочко.

Напомним, Национальный банк Украины с 12 октября ввел в обращение новую памятную медаль в честь 25-летия Конституционного Суда Украины.

Ранее сообщалось, что НБУ с 5 октября вводит в обращение памятную монету номиналом 2 грн в честь 150-летия со дня рождения выдающегося борца Ивана Поддубного (1871-1949).