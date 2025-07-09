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Курс валют на 9 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, а евро подорожало на 3 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.06.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,85 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,05 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,56 грн (+2 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,69 грн
|Евро
|49,5/49,38 грн
|Злотый
|11,50/11,61 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,42/42,02
|48,50/49,50
|Ощадбанк
|41,45/42,05
|48,75/49,55
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,90/49,60
|11,45/11,75
|Укргазбанк
|41,45/42,05
|48,75/49,55
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,65/42,35
|48,50/49,14
Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн.