Курс валют на 9 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, а евро подорожало на 3 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.06.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,85 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,05 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,56 грн (+2 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,60/41,69 грн Евро 49,5/49,38 грн Злотый 11,50/11,61 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,42/42,02 48,50/49,50 Ощадбанк 41,45/42,05 48,75/49,55 11,05/11,65 ПУМБ 41,60/42,20 48,90/49,60 11,45/11,75 Укргазбанк 41,45/42,05 48,75/49,55 11,05/11,65 Райффайзен 41,65/42,35 48,50/49,14

Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн.