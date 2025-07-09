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Курс валют на 9 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подорожчало на 3 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.06.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,85 грн (+5 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 49,05 грн (+3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,56 грн (+2 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,60/41,69 грн
|Євро
|49,5/49,38 грн
|Злотий
|11,50/11,61 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 8 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,42/42,02
|48,50/49,50
|Ощадбанк
|41,45/42,05
|48,75/49,55
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,90/49,60
|11,45/11,75
|Укргазбанк
|41,45/42,05
|48,75/49,55
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,65/42,35
|48,50/49,14
Зауважимо, за оцінками експертів, у липні ймовірні коливання долара в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.