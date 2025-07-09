Курс валют на 9 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знову знизився, а євро подорожчало на 3 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.06.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,85 грн (+5 коп.).

Курс євро

1 євро – 49,05 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,56 грн (+2 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,60/41,69 грн Євро 49,5/49,38 грн Злотий 11,50/11,61 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,42/42,02 48,50/49,50 Ощадбанк 41,45/42,05 48,75/49,55 11,05/11,65 ПУМБ 41,60/42,20 48,90/49,60 11,45/11,75 Укргазбанк 41,45/42,05 48,75/49,55 11,05/11,65 Райффайзен 41,65/42,35 48,50/49,14

Зауважимо, за оцінками експертів, у липні ймовірні коливання долара в діапазоні 41,5-42,7 грн, по євро – в межах 48-50 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.