НБУ выдал двум компаниям лицензии на денежные переводы и зарегистрировал еще 3 коллектора

В Украине двум финансовым компаниям выдали лицензии на перевод денег и зарегистрировали еще три коллекторские компании.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В частности, лицензии на денежные переводы в национальной валюте без открытия счетов получили компании ООО "ФК "Кошт" и ООО "ФК "Резонанс Капитал".

Известно, что ООО "ФК "Кошт", которое было внесено в Государственный реестр финансовых учреждений 4 июня 2020 года, имеет лицензии на предоставление денег взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу.

В свою очередь ООО "ФК "Резонанс Капитал", которое было внесено в Государственный реестр финансовых учреждений 23 апреля 2020 года, имеет лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление денег взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу.

Кроме того, Национальный банк продолжает регистрировать коллекторские компании — еще три юридических лица прошли регистрацию и получили статус коллекторских компаний.

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Речь идет о:

- ООО "Целтис";

- ООО "КК "Талион";

- ООО "Ессаймент Кредит Менеджмент".

Уточняется, что соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ принял на заседании 17 сентября 2021 года.

Как сообщалось, 3 сентября 2021 года Нацбанком была проведена регистрация первых пяти коллекторских компаний.

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Таким образом, на сегодняшний день уже зарегистрировано 10 коллекторских компаний.

Напомним, в Украине в 2021 году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время урегулирования просроченной задолженности по потребительским кредитам. Чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

Все компании, которые на день введения в действие соответствующих законодательных требований осуществляли деятельность по урегулированию просроченной задолженности и планировали продолжать ее, имели срок (с 14 июля по 13 августа 2021 года), чтобы подать в Национальный банк необходимые документы для включения в реестр коллекторских компаний (далее — реестр). Национальный банк по результатам обработки поданных документов осуществляет регистрацию учреждений, которые отвечают всем требованиям законодательства.

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Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Нацбанк.

При этом НБУ напоминает, что только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

"После 14 октября 2021, если компания не внесена в реестр, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности", — подчеркнули в регуляторе.

Как известно, проверить действующие лицензии финансовых учреждений можно на сайте Национального банка Украины: небанковского финансового учреждения или юридического лица-лизингодателя.