Не делайте из можжевельника слона! Кличко пообещал вернуть каштаны на Крещатик

Высадка на Крещатике кустов можжевельника — временное явление, а традиционные каштаны займут свое место после реконструкции главной улицы столицы в следующем году.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. По словам мэра, киевские власти запланировали на следующий год реконструкцию Крещатика. В связи с этим, он призвал всех: "Не делать из можжевельника слона!".

"Ее (реконструкцию — Delo.ua) не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны же пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", — написал Кличко.

Городской голова отметил, что во время реконструкции Крещатика будет учтен опыт предыдущих лет, чтобы создать благоприятные условия для роста деревьев.

"Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге. На Крещатике — большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварной зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. То есть, мы создадим условия, чтобы в каждой лунке, а их от Бессарабской до Европейской площади 249, росли, а не чахли, деревья. Будем искать выносливые сорта. Каштаны на Крещатике будут!", – резюмировал Кличко.

Напомним, в ноябре прошлого года на центральной улице Киева на месте каштанов появились кусты можжевельника.