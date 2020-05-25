Общество 50 минут назад

Не делайте из можжевельника слона! Кличко пообещал вернуть каштаны на Крещатик

Столичные власти запланировали на следующий год реконструкцию главной улицы Киева

Фото: LiveJournal Фото: LiveJournal
Фото: LiveJournal

Высадка на Крещатике кустов можжевельника — временное явление, а традиционные каштаны займут свое место после реконструкции главной улицы столицы в следующем году.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. По словам мэра, киевские власти запланировали на следующий год реконструкцию Крещатика. В связи с этим, он призвал всех: "Не делать из можжевельника слона!".

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"Ее (реконструкцию — Delo.ua) не делали много лет, только обновляли асфальт. Поэтому в этом году высаживать крупномерные деревья не имело смысла. А можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города. Каштаны же пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", — написал Кличко.

Городской голова отметил, что во время реконструкции Крещатика будет учтен опыт предыдущих лет, чтобы создать благоприятные условия для роста деревьев.

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"Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге. На Крещатике — большой трафик и высокая загазованность воздуха. А смесь, которой посыпают дороги зимой, также негативно влияет на деревья. Они слабеют и болеют. Чтобы избежать этого, во время реконструкции расширят бульварной зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов. То есть, мы создадим условия, чтобы в каждой лунке, а их от Бессарабской до Европейской площади 249, росли, а не чахли, деревья. Будем искать выносливые сорта. Каштаны на Крещатике будут!",  – резюмировал Кличко.

Напомним, в ноябре прошлого года на центральной улице Киева на месте каштанов появились кусты можжевельника.

 

 

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