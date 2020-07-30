"Ровно в 23:00 приезжают патрули": как в Украине работают ночные клубы во время карантина

Длительный карантин уже стал почти привычным для украинцев — настолько, что многие легко игнорируют предписанные ради защиты здоровья ограничения и не слишком придерживаются самоизоляции, например, регулярно посещают вечеринки.

На тягу людей к дискотекам в период пандемии обратили внимание даже во Всемирной организации здравоохранения: на днях там заявили, что рост количества заражений за последние недели связан с работой ночных клубов и возобновлением массовых мероприятий.

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"Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше этого не делать. Мы никогда столько не говорили про эти заведения, как за последние дни, они все равно становятся основным местом распространения инфекции", — подчеркнула глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Вероятно, к похожим выводам пришли и в украинском правительстве: уже с 8 июля 2020 года вести ночную жизнь в стране стало чуть сложнее — в рамках борьбы с распространением коронавируса с легкой руки министров у нас запретили работу ночных клубов, а также ресторанов, баров и кафе после 23:00. За несоблюдение правил пообещали штрафовать на 17-170 тысяч грн.

Как украинские клубы нарушают карантин

Как оказалось, запрет и штрафы не то, что бы помешали заядлым тусовщикам и самим развлекательным заведениям — соцсети все так же продолжают пестреть фотографиями ночного отдыха, а рейды полиции почти всегда заканчиваются парочкой выписанных нарушителям административных протоколов. По состоянию на 27 июля 2020 года, в МВД заявили, что в связи с нарушением карантина закрыли 37 ночных клубов в стране.

Так, почти сразу после введения запрета правоохранители уличили в нарушении комендантского часа пять киевских клубов, в том числе стриптиз-клуб Dolls. "Мы проверили, как соблюдают карантин в ночное время развлекательные заведения. Оказалось — никак. Десятки девушек-танцовщиц и несколько посетителей. О масках здесь не слышали", — пожаловались тогда в пресс-службе Муниципальной охраны в столице, отметив, что клуб прикрыли.

В первые дни запрета отличился и ночной клуб Queen в поселке Козин под Киевом — там гуляли после полуночи, а персонал с более чем 500 посетителей находились в заведении без масок. За эти два нарушения администрация ожидаемо получила два административных протокола.

А вот в клубе "Южный берег Киева" во время полуночной дискотеки в обход запрета местных властей случилась трагедия — там 5 июля 2020 года прямо во время танцев умер 23-летний парень. В администрации заведения тогда не прокомментировала случившееся, а СМИ распространили информацию, будто бы смерть наступила из-за передозировки наркотиками. Однако в полиции Delo.ua не подтвердили, что парень умер от наркотиков.

"Судмедэкспертиза пришла к выводу, что смерть наступила из-за ишемической болезни сердца, а на счет наркотиков нужно больше данных, поэтому пока ничего сказать не можем", — сообщила нам пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук.

По ее словам, в этот день примерно в полночь во время отработки района правоохранители зафиксировали нарушение: клуб работал после 22:00 вопреки запрету.

"На заведение составили административный протокол, но около четырех утра мы получили сообщение о смерти парня. То есть после первого визита полицейских они якобы закрылись, но после их ухода, вероятно, снова возобновили работу", — отметила Шевчук. Она добавила, что размер штрафа заведению установит суд — туда уже отправили составленный админпротокол.

Не слишком вняли решению властей и одесские клубы — в начале июля полицейские составили аж 152 админпротокола на местные заведения, в том числе на популярные Park Residence, Itaka, Ibiza, Western и Red Line.

Как отмечают местные издания, ночные заведения побережья придумали весьма незамысловатый способ работать до утра. Так, как минимум в Ibiza, Itaka, True Man, Park Residence во время визита правоохранителей прекращают работу, вежливо выводя гостей через служебный вход, а спустя час после ухода полицейских запускают тусовщиков обратно.

Иногда же развлекательные заведения не стесняются выдавать себя даже на афишах. Например, одесский клуб Ibiza указывал на листовке, что вход до полуночи будет свободным — это означает, что заведение планировало работать и после 23:00. Там же уже 17 июля и вовсе анонсировали концерт на 00:00 и продолжали продавать билеты, несмотря на полицейских, проверяющих заведения по соседству.

При этом, спустя две недели после начала действия запрета, одесские клубы продолжают работать до поздней ночи — это видно на свежем видео, снятом журналистами с высоты.

Но самым резонансным нарушением со стороны развлекательных клубов стала недавняя дискотека на барже — переоборудованную под плавучий клуб баржу с отдыхающими в ночь с 18 на 19 июля 2020 года обнаружили на Днепре работники Вышгородского отдела полиции. Впрочем, действо было трудно не заметить — на судне устроили световое шоу, а музыку с него было слышно с берега.

Как выяснилось, организаторы арендовали обычную грузовую баржу, немного ее переоборудовали, установили аудиоаппаратуру, световое оборудование и анонсировали в Киеве развлекательное мероприятие на воде. Билеты на вечеринку продавали от 2500 грн — покататься ночью на воде за такие деньги собралось более 300 человек.

Фото: Полиция Киевской области

В итоге копы разогнали тусовку, а буксир и баржу вместе с мебелью и оборудованием изъяли. При этом по факту происшествия открыли уголовные производства аж по шести статьям Уголовного кодекса.

Предпринимателям вменяют групповое нарушение общественного порядка, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта, покушение на нарушение правил кораблевождения, нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, самоуправство и злоупотребление полномочиями должностным лицом юрлица частного права независимо от организационно-правовой формы.

Что думают о запрете предприниматели

Очевидно, что владельцы клубов нарушают предписание Кабмина вовсе не из-за соображений распространения коронавируса, а в попытках сохранить бизнес. Одними из первых на протесты против работы до 23:00 вышли предприниматели Коблево. Они перекрыли участок трассы М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" с требованием отменить запрет.

По мнению митингующих, вводить ограничение работы ночных заведений нелогично, поскольку и днем тысячи туристов контактируют друг с другом без масок и не соблюдая социальной дистанции.

Такого же мнения и Украинская ресторанная ассоциация — там обратились к премьер-министру официальным письмом. В нем представители организации отметили, что не доказано, что риск распространения COVID-19 с 23:00 и до 7:00 значительно выше, чем в другое время суток.

Уже 15 июля 2020 года владельцы клубов и баров в рамках акции протеста против запрета выстроили стулья и диваны в ряды около здания Кабинета министров — по их задумке, пустые стулья символизировали пустые заведения.

Похожий митинг с пустыми шезлонгами перед местной мэрией устроили и в Запорожье. Протестующие заявили, что вирус не свирепствует по ночам, в то время как из-за запретов им пришлось сократить персонал.

Как заведения пытаются выживать легально

Как выяснилось, часть ночных клубов этим летом и вовсе не открылись — даже не столько из-за кризиса в связи с эпидемией, а именно из-за запрета Кабмина. Например, работу так не возобновил клуб "Sorry Бабушка" в Киеве.

"Заведение закрыто по понятным причинам. Еще в марте, когда всех закрыли на карантин, мы, как законопослушный клуб, тоже остановили работу. Сейчас мы не открываемся из-за-запрета работать после 23:00 — ранее клуб открывался с 22:00, поэтому даже при ослаблении ограничений нам не имеет смысла восстанавливать деятельность. Кто придет танцевать днем в будний день, да даже в выходной?" — рассказала Delo.ua директор киевского ночного клуба "Sorry Бабушка" Регина Сапига.

По ее словам, если ее бизнес выживет до отмены запрета Кабмина, возможно, клуб откроют. "Но с весны у нас в финансах сплошной минус, часть персонала уволилась, другую — мы пытаемся поддержать на минималке", — говорит Сапига.

Из-за запрета правительства не видят смысла открываться и в столичном ночном клубе Saxon. "Мы закрыты в связи с постановлением Кабмина. Если ночным заведениям разрешат принимать посетителей после 23:00, мы, конечно, откроемся. Но вариант работать до указанного времени мы не рассматривали — ночные клубы только открываются в 23:00, поэтому мы или работаем ночью или не работаем вообще", — рассказали нам там.

Другие развлекательные заведения приспосабливаются к текущим условиям — столичный Closer просто не организовывает вечеринки ночью.

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"В связи с запретом мы не проводим ночных мероприятий вообще, до 23:00 мы работаем в формате кафе — к нам приходят люди просто поесть и слушать музыку. При этом мы делали три дневных танцевальных мероприятия, но пускали туда около 150 человек поскольку, больше не можем вместить согласно карантинным ограничениям", — сообщили нам представители клуба.

Там отмечают, что придерживаются всех мер безопасности: сотрудники носят маски, есть температурный скрининг, а гостей принимают на открытой летней террасе.

"При этом нас регулярно контролирует полиция — каждый день в 23:00 пять-семь патрулей приезжают. Однажды нам пытались вменить, что у нас посетители без масок, но мы вообще не работали в тот момент. На данный момент мы закрываемся в 23:00 и с правоохранителями не общаемся", — рассказали в Closer.

В то же время в рамках подготовки материала, выяснилось, что многие ночные клубы просто не идут на контакт или же имеют проблемы с коммуникацией и обратной связью. Например, в столичном Forsage поговорить с администрацией до вечера невозможно — там советуют звонить "попозже, когда все придут", а потом не берут трубку.

В киевском стриптиз-клубе "Звездный Носорог" не отвечают по всем трем номерам, оставленным на их официальном сайте. А вот в "Южном береге Киева" рекомендуют обращаться за комментариями к их арт-директору, который позднее удивляется тому, что ему задают вопросы, и подчеркивает, что он не пресс-секретарь клуба.

Хуже, чем в Киеве, ситуация в Одессе — там Delo.ua не удалось поговорить ни с одним из представителей местных заведений. В популярной Ibiza по указанному на сайте телефону можно дозвониться только на кассу заведения. Сотрудники кассы, по их словам, совершенно не в курсе, кто является администрацией клуба и как с ними можно связаться. Если же написать чат-боту службы поддержки заведения, спустя пару дней нельзя дождаться ничего, кроме повторяющегося сообщения "Вас приветствует служба поддержки клиентов клуба Ibiza. Напишите ваш вопрос и мы ответим вам в ближайшее время".

Одесский клуб Western просто оставил на своей странице в Facebook номер, который не обслуживается, а в True Man пообещали передать информацию уполномоченным общаться с журналистами, но так и не перезвонили. В Itaka же сообщили, что не дают комментариев вообще.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua