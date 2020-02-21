Новые Санжары: Скалецкая будет жить в отдельном доме — СМИ

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая будет проживать не в санатории в Новых Санжарах, где разместили эвакуированных из Китая людей, а в отдельном доме.

Об этом рассказал начальник Медицинского центра, где разместили эвакуированных, Александр Блинов.

"Она изъявила желание пойти к эвакуированным и пообщаться с ними", — отметил он.

По его словам, Скалецкая пройдет полный этап обсервации, но министр будет проживать отдельно.

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"Мы ей предоставим дом. Ведь ей кроме этой ситуации нужно работать и над другими государственными вопросами… При этом она не ограничена в своих передвижениях", — пояснил Блинов.

Ранее Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в Новых Санжарах вместе с эвакуированными с Китая украинцами.

Ранее власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

Напомним, 20 февраля 2020 года в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины и иностранцами. Их должны привезти в санаторий в Новых Санжарах на двухнедельную обсервацию.

Прибытие людей из пораженного эпидемией региона всколыхнуло жителей целого ряда населенных пунктов по всей стране, которые ожидали, что эвакуированных привезут на карантин именно к ним. Они устроили массовые акции неповиновения.

Вскоре президент Владимир Зеленский осудил местных жителей Новых Санжар, бунтующих против размещения в их поселке эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.