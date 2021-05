Обстрелы в Израиле: от взрыва ракеты погибли два человека (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 11 на 12 мая в Тель-Авиве продолжались ракетные обстрелы из сектора Газа. Как передает Deutsche Welle, в столице Израиля несколько раз объявлялась воздушная тревога, были слышны взрывы.

В частности, согласно данным местной полиции в городе Лод, что в 20 километрах от Тель-Авива, от взрыва ракеты погибли два человека, один из которых несовершеннолетний. Под обстрел попала машина, в которой находилась семья: отец и дочь погибли, а мать получила серьезные травмы.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR