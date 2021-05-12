Обстрелы в Израиле: от взрыва ракеты погибли два человека (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 11 на 12 мая в Тель-Авиве продолжались ракетные обстрелы из сектора Газа. Как передает Deutsche Welle, в столице Израиля несколько раз объявлялась воздушная тревога, были слышны взрывы.

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В частности, согласно данным местной полиции в городе Лод, что в 20 километрах от Тель-Авива, от взрыва ракеты погибли два человека, один из которых несовершеннолетний. Под обстрел попала машина, в которой находилась семья: отец и дочь погибли, а мать получила серьезные травмы.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

По информации Times of Israel, в этом населенном пункте вспыхнули беспорядки между арабскими и еврейскими жителями, из-за чего был объявлен режим чрезвычайного положения.

В ВВС сообщили, что арабские жители города сожгли три синагоги, много магазинов и десятки автомобилей. Комиссар полиции назвал ситуацию беспрецедентной. В результате беспорядков, по меньшей мере, 12 человек получили ранения.

פרעות בערים המעורבות: בתי כנסת הוצתו בלוד, מג"ב בדרך אל העיר > מהומות ברמלה, לוד, רהט pic.twitter.com/WrpMWbdTSx — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) May 11, 2021

Мэр города Яир Ревиво пожаловался в эфире "12 канала" на то, что "утрачен контроль над городом и улицами". Он обратился к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху за помощью, и в городе ввели чрезвычайное положение. В частности, для борьбы с насилием привлекли 16 центров пограничной полиции.

В средствах массовой информации также сообщается, что еще одна ракета попала в жилой дом в населенном пункте Эхуд недалеко от Тель-Авива.

Воздушную тревогу объявляли также в городах Беэр-Шева и Ашкелон. 11 мая сообщалось о гибели двух женщин в Ашкелоне.

Всего, по данным СМИ, в результате эскалации погибли пять израильтян, около ста получили ранения. Большую часть ракет — до 90% — перехватывает израильская система противовоздушной обороны "Железный купол".

В руководстве армии Израиля сообщили, что начиная с 10 мая из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более тысячи ракет. Из них 850 упали на израильскую территорию или были перехвачены, в то время как 200 приземлились в секторе Газа.

В свою очередь израильская авиация нанесла удары более чем по 500 целям в секторе Газа. Так, при обстрелах было разрушено высотное здание, где находились офисы членов политбюро радикального исламского движения ХАМАС, которое контролирует эту территорию.

Кроме того, были разрушены дома ведущих членов движения и полицейские отделения. По данным органов здравоохранения сектора Газа, в результате авиаударов погибли 35 человек, ранены 233.

Напомним, что в Восточном Иерусалиме еще с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начался 13 апреля, начали происходить столкновения с израильской полицией, особенно разгоревшиеся 7 мая около священной мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Тогда, по данным палестинского агентства WAFA, пострадали около 200 арабов, а десятки людей были задержаны. Сообщалось, что израильские силовики открыли стрельбу по прихожанам мечети резиновыми пулями, использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, после чего устроили штурм мечети, заставляя людей покинуть ее.

Столкновения также произошли в пригороде Иерусалима Шейх-Джаррах, где ситуация подогревается решением израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов и возвращении недвижимости потомкам евреев, которые проживали там до 1948 года, когда Восточный Иерусалим был занят Трансиорданией, а еврейское население оттуда бежало.

9 мая Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по военному посту палестинского исламистского движения ХАМАС в южной части сектора Газа, что стало ответом на запуск ракеты по израильской территории.

В ответ на последующие новые ракетные обстрелы со стороны сектора Газа израильские танки 10 мая также нанесли удары по объектам ХАМАС.

При этом, по данным властей палестинского эксклава, в результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа погибли 20 человек, 65 были ранены. В свою очередь ракетные обстрелы из сектора Газа в тот же день продолжились.

В ночь на 11 мая Армия Израиля сообщила об ответной волне ударов "по террористическим объектам" в секторе Газа. Отмечалось, что по различным городам Израиля оттуда было выпущено более 200 ракет, но около трети из них не долетели до израильской территории и упали в самом секторе.

По информации Jerusalem Post, ракеты попали в два жилых дома в Ашкелоне, в результате чего пострадал 31 человек, из которых 21 получил легкие повреждения.