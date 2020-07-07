Одеських шахраїв, які "чистили" банкомати, затримали у Києві

В результаті спільної спецоперації служби безпеки ПриватБанку і поліції прямо біля банкомату в Києві була затримана жінка, яка за підробленою картою українського банку намагалася зняти з нього гроші.

Про це Delo.ua повідомили в прес-службі Приватбанку.

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Всього у шахрайки було вилучено 32 пластикових карти з нанесеними даними карт клієнтів українських банків та пін-кодами до них.

Шахрайські операції в одному із київських банкоматів зафіксувала система онлайн-моніторингу безпеки транзакцій. Інформація про кардерів була оперативно передана службі безпеки банку, а уже звідти — поліції.

Згідно з інформацією ПриватБанку, затриманою виявилася мешканка Одеської області, яка належала до злочинної групи, що зуміла налагодили випуск підроблених карт за допомогою спеціального обладнання і крадених даних клієнтів українських банків.

В автомобілі злочинців в ході обшуку були вилучені ще 33 підроблених платіжних карти і готівку.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк уже попереджав своїх клієнтів про активізацію з початку 2020 року таких видів шахрайства, як "призові опитування" в соцмережах, месенджерах і на шахрайських сайтах, де начебто для виплати грошових призів за відповіді на кілька простих запитань шахраї виманювали у довірливих українців доступ до особистих фінансових даних і за їхньою допомогою списували гроші з карток.