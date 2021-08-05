Олег Ляшко стал совладельцем деревообрабатывающей компании

Глава Радикальной партии и бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко еще в марте стал совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри", ведущей деятельность в родной для политика Черниговской области.

Как выяснило "Слідство.Інфо", Ляшко владеет этим бизнесом вместе со своим соратником Олегом Аверьяновым. Последний сообщил, что сам предложил это своему коллеге по политсиле. Сам Ляшко также подтвердил, что решил инвестировать в эту компанию свои собственные средства по совету Аверьянова, но утверждает ранее к ней никакого отношения не имел и конфликта интересов в прошлом в связи с ней не имел.

По информации таможенной службы, полученной журналистами из собственных источников, компания успешно экспортирует свои товары за границу. Так, в 2019-2020 годах "Синегри" вывезла 595 тонн различной продукции — преимущественно древесины, а также гвоздей, винтов, необработанного волокна. Кроме того, фирма производит деревянные дома и столярные изделия.

Отмечается, что "Синегри" купило сельскохозяйственное предприятие "Прогресс", директором которого является бывший помощник экс-депутата Рады от Радикальной партии Василия Амельченко и у которой имеется почти 250 земельных участков в Черниговской области, множество их которых расположены у села Авдеевка.

В 2019 году Черниговская обладминистрация выдала "Прогрессу" для постоянного пользования ряд земучастков площадью 2217 га с сосновым лесом.

Кроме того, данное СМИ обнаружило еще как минимум две компании, которые могут быть связаны с новым бизнесом экс-нардепа — "Брус Мастер" и "Маркет Лес".

Сообщается, что обе зарегистрированы по тому же адресу, что и "Синегри", в селе Новый Белоус Черниговского района. При этом "Брус Мастер" в 2019 году обанкротился, "успев" перед этим продать свои автомобили именно "Синегри".

Вместе с тем, как напоминает "Слідство.Інфо", в 2015 году Верховная Рада ввела 10-летний запрет на вывоз необработанной древесины из Украины, а одним из авторов соответствующего был как раз сам Ляшко, который всячески убеждал в необходимости его принятия.

И "Брус Мастер", и "Маркет Лес" в свое время Ляшко посещал в качестве депутата Рады. На встречах с коллективами политик говорил о том, насколько важен запрет на вывоз леса, и как этот запрет помогает данным компаниям.

"Мораторий на вывоз необработанной древесины — не в моих собственных или членов Радикальной партии частных интересах, а в интересах Украины, развития отечественной экономики и уменьшения безработицы украинский", — заявил в комментарии "Слідство.Інфо" Олег Ляшко.

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