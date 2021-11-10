Онлайн-регистрация места жительства будет доступна даже с паспортом-книжечкой

Услуга регистрации места жительства онлайн будет доступна не только украинцам с документами в форме ID-карты, но и обладателям паспорта в виде книжечки. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы Кабмина, правительство утвердило экспериментальный проект, который после доработки вступит в действие. В результате владельцы паспортов-книжечек смогут проводить электронную регистрацию при помощи портала "Дія".

Напомним, украинцы с паспортом в форме ID-карты, получили возможность с 1 декабря менять прописку через приложение "Дія". Актуальность смены места регистрации онлайн в Кабмине обосновывается тем, что это одна из самых популярных и одновременно сложных в получении государственных услуг, и теперь удастся значительно упростить процесс.

Ранее сообщалось, что, по данным Минцифры, каждый третий украинец сейчас живет не по месту регистрации, а свыше 1 млн человек — вообще без регистрации.

Напомним, в Украине откроют более 100 офлайн-пунктов поддержки "Дії". Это сделано для упрощения процесса получения Сovid-сертификатов.

Но украинские кибермошенники уже достоверно подделывают приложение госуслуг "Дія".