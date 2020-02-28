Политика 60 минут назад

"Опора" вычислила главных партийных диссидентов в Раде (ИНФОГРАФИКА)

Лидером среди парламентариев, которые голосуют вразрез позиции фракции, является экс-президент Порошенко

"Опора" вычислила главных партийных диссидентов в Раде (ИНФОГРАФИКА) "Опора" вычислила главных партийных диссидентов в Раде (ИНФОГРАФИКА)
Петр Порошенко. Фото: Михаил Палинчак / Reuters

Бывший президент Петр Порошенко наименее синхронно голосует в Верховной Раде среди парламентариев от "Европейской Солидарности".

Показатель его голосований против линии фракции составляет 69,9%, свидетельствуют данные мониторинга гражданской сети "Опора".

В то же время в "Слуге народа" меньше всего с фракцией голосует Александр Дубинский. Показатель его голосований против линии фракции составляет 66,9%.

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В свою очередь во фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" больше всего против фракции голосует Игорь Абрамович. Этот показатель голосований составляет почти 41,1%.

В депутатской группе "За будущее" наименее синхронно голосует Виктор Балога. Он в 50,1% случаев голосовал вразрез позиции группы.

В депутатской группе "Доверие" наименее синхронно голосует Олег Кулинич. Он в 44,5% случаев голосовал вразрез позиции группы.

Во фракции "Голос" чаще всего против ее линии голосует Святослав Вакарчук. У депутата 38,3% таких голосований.

Во фракции "Батькивщина" чаще всего в разрез с фракцией голосует Сергей Тарута, что составляет 29%.

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Напомним, состав Верховной Рады 9-го созыва обновился на 80,4% и помолодел в среднем на 7,4 года, ведь новоизбранных нардепов в возрасте 21-45 лет увеличилось в среднем на 26%.

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