Оправдательный приговор Пашинскому обжаловали

Прокуратура подала апелляционную жалобу на вынесенный в марте оправдательный приговор Васильковского районного суда Киевской области бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому по делу о причинении им телесных повреждений жителю этого района Вячеславу Химикусу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Прокуратура подала апелляцию на приговор Пашинскому и просит апелляционную инстанцию отменить приговор и направить дело на новое судебное рассмотрение", — отметили в офисе.

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Отметим, что перед этим сам Химикус, получивший 31 декабря 2016 года ранение в ногу в результате обстрела Пашинским, получил компенсацию и решил отозвать свой гражданский иск против экс-нардепа.

Напомним, в новогоднюю ночь-2017 на дороге в лесу у одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между ехавшим на автомобиле Пашинским и шедшим по дороге местным жителем Химикусом. По словам последнего, он остановился помочь водителю заглохшего микроавтобуса, но вскоре на дороге остановилось авто с Пашинским: тот возмутился тем, что едва не врезался из-за отсутствия освещения.

В ходе возникшего конфликта нетрезвый Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове. При этом он утверждает, что Пашинский целился ему в грудь, и именно потому выстрел в итоге пришелся в ногу. Сторона Пашинского же утверждала, что конфликт сперва спровоцировал Химикус, обматерив жену экс-нардепа, ехавшую с ним.

Лишь 4 октября 2019 года Государственное бюро расследований сообщило Пашинскому о подозрении в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. В тот же день Печерский районный суд Киева арестовал его, однако в декабре апелляционный суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.

В начале июля 2020 года ГБР завершило расследование дела, вручив Пашинскому обвинительный акт о нападении на Химикуса с применением оружия.