Происшествия 20 минут назад

Пандемия COVID-19: Беларусь может закрыть международные маршруты в Украину

Cначала в ГП "Минсктранс" будут выполнять требования по дистанцированию пассажиров

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

В Беларуси из-за второй волны коронавируса находятся под угрозой международные маршруты.

В связи со вспышкой инфекции могут закрыть маршруты в Украину, заявил заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Виктор Тозик, сообщает "БелТА".

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В частности, он рассказал об ухудшении ситуации с коронавирусом. В связи с этим многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины.

"Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами", — отметил Тозик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении срока временного пребывания в стране для IT-специалистов из Беларуси до 180 дней.

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В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова оказать помощь белорусам, которые испытывают давление в своей стране.

Напомним, в середине сентября 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об усилении границы с Украиной.

Как сообщалось, в BlaBlaCar назвали самые популярные международные автобусные маршруты из Украины.

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