Политика 50 минут назад

Партию "Слуга народа" возглавила Елена Шуляк

Такое решение приняли делегаты прошедшего в понедельник съезда политсилы

Елена Шуляк. Фото: пресс-служба СН Елена Шуляк. Фото: пресс-служба СН
Елена Шуляк. Фото: пресс-служба СН

Партию "Слуга народа" возглавила депутат Верховной Рады Елена Шуляк. Как сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь фракции СН в Раде Юлия Палийчук, такое решение было принято на съезде партии 15 ноября. При этом кандидатура Шуляк была единственной.

Шуляк родилась в Киеве в 1976 году, в 1997 году закончила Украинский транспортный университет по специальности "Экономика и управление в строительстве", а в 2005 году — Международный институт менеджмента, получив степень магистра бизнес-администрирования.

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В парламенте Шуляк занимает должность заместителя председателя комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Также она возглавляет Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве. До избрания в Раду Шуляк являлась соучредителем Союза украинских предпринимателей, с 2007 года была гендиректором консалтингового девелопмент-бюро Midland Development Ukraine.

Согласно рейтингу "Комитета избирателей Украины", Шуляк занимает второе место среди наиболее продуктивных нардепов: она приняла участие в разработке 34 законопроектов, впоследствии принятых парламентом.

Она считается главной лоббисткой строительной отрасти в Раде, возглавляет межфракционное депутатское объединение "За Большое строительство". В 2014-2015 годах возглавляла набсовет Украинского строительного сообщества.

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Шуляк была инициатором принятого в сентябре 2020 года закона "О предоставлении строительной продукции на рынке", имплементирующего в Украине регламент Евросоюза №305 об условиях сбыта стройматериалов.

Кроме того, она инициировала законопроект о гарантировании прав инвесторов на первичном рынке недвижимости, который в начале сентября был принят в первом чтении.

Напомним, что 8 ноября Александр Корниенко, который был избран первым заместителем спикера Рады, решил сложить полномочия главы партии "Слуга народа". Вместо себя он предложил кандидатуру Шуляк.

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