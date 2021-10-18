ТОП-10 украинских законодателей-выходцев из бизнеса

Чуть больше двух лет назад, 29 августа 2019 года, в состав Верховной Рады IX созыва влились более 180 представителей крупного и среднего бизнеса. Как показал итог двухлетней деятельности народных депутатов-экс-бизнесменов, лишь немногие из них посвятили новую для себя законодательную работу решению актуальных для экономики Украины проблем, в частности установлению прозрачных, справедливых, соответствующих европейским нормам взаимоотношений государства с крупным бизнесом, средним и малым предпринимательством.

По данным анализа Delo.ua, насущными проблемами бизнеса ежедневно занимаются единицы. Поэтому основной критерий составления рейтинга самых активных в этом направлении депутатов — максимальное значение для развития экономики Украины инициированных ими законодательных актов. Анализ законотворческой деятельности мы проводили на основании информации из открытых официальных источников и независимых СМИ. Законодательные инициативы, лоббирующие личные бизнес-интересы народных избранников, в расчет не принимались.

Гетманцев Даниил Александрович

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Доктор юридических наук, профессор. Год рождения — 1978.

До момента избрания народным депутатом Украины Даниил Гетманцев был собственником юридической компании Jurimex, экспертом информационного ресурса по анализу и обсуждению законопроектов Taxlink, президентом Ассоциации налоговых советников, членом Европейской ассоциации налоговых профессоров (European Association of Tax Law Professors — EATLP).

В Верховной Раде Даниил Гетманцев инициировал ряд законопроектов, регулирующих налоговую политику — важнейший аспект, влияющий на работу бизнеса в Украине. Гетманцев поддержал малый бизнес, став автором ряда законопроектов об обязательном использовании кассовых аппаратов лишь определенными группами предпринимателей.

В частности, на счету народного депутата Закон Украины №786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" и принятый за основу в декабре 2019 года законопроект №2419 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики".

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Кроме того, Гетманцеву принадлежит авторство Закона Украины № 1591-ІХ "О платежных услугах", принятого парламентом 30 июня 2021 года. Этот закон создает условия для внедрения в Украине открытого банкинга (Open banking), который объединит различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в платежную экосистему и откроет дорогу в Украину системе Pay Pal, столь важной для развития интернет-сервисов.

Стоит также отметить, что на счету Даниила Гетманцева организация и проведение реформы налоговой ответственности. Теперь только при наличии вины, которую смог доказать налоговик, плательщика смогут привлечь к ответственности. Усилиями Гетманцева и его комитета увеличены лимиты дохода, которые позволяют плательщикам пребывать на едином налоге (для I группы — до 1 млн грн, для II группы — до 5 млн грн, для III группы — до 7 млн грн), введены антиофшорные правила BEPS, ускоренная амортизация, увеличена стоимость основных средств.

Наконец, Даниил Гетманцев добился принятия законопроекта №4184, в соответствии с которым нерезиденты стали платить НДС от своей деятельности на IT-рынке наравне с украинцами. Ранее нерезиденты фактически были освобождены от НДС и пребывали в более выгодном положении, чем украинские бизнесмены, которые платили 20% этого налога.

Шуляк Елена Алексеевна

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Председатель Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа".

До момента избрания народным депутатом Украины Елена Шуляк являлась соучредителем Союза украинских предпринимателей, главой консалтингового девелопмент-бюро Midland Development Ukraine.





По версии "Комитета избирателей Украины", входит в ТОП-10 наиболее продуктивных депутатов. Приняла участие в разработке 34-х законопроектов, впоследствии принятых Верховной Радой. Считает строительную отрасль "локомотивом развития экономики".

Инициатор законопроекта №2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке", который имплементирует Регламент ЕС №305. Документ призван решить проблему низкого качества и фальсификата товаров на рынке строительной продукции. Закон создает условия для свободного оборота строительных товаров на рынках Украины и ЕС. Новая система предоставления строительной продукции на рынке заработает в 2023 году.

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Соавтор законопроекта №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы градостроительной деятельности", принятый в первом чтении 1 июля 2021 года. В основе документа — механизмы достижения максимальной прозрачности рынка и борьбы с коррупцией.

Одна из инициаторов законопроекта №5466 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования вывода рынка труда из тени". Цель — стимулирование рынка к созданию новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений.

Кроме того, одним из ярких законопроектов, разработанных в соавторстве с Еленой Шуляк, стал принятый парламентом закон №141-IX о создании в Украине института авторизованных экономических операторов на таможне. Таким образом, парламент сделал еще один реальный шаг по приведению украинского таможенного законодательства к нормативно-правовой базе ЕС, положив начало очередному этапу реформирования украинской таможни. Будущее признание статуса национальных ОАЭ Украины таможенными органами стран ЕС обеспечит формирование безопасных логистических цепочек по импорту украинских товаров, существенно повысив их конкурентоспособность как на внешних, так и внутреннем рынке.

Абрамович Игорь Александрович

Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, входит в специальную парламентскую комиссию по защите прав инвесторов. В тройке лидеров депутатов фракции ОПЗЖ по количеству принятых законопроектов. Год рождения — 1984.





В Верховную Раду Игорь Абрамович пришел из бизнеса, основные направления которого были сосредоточены в газодобывающей отрасли, альтернативной энергетике, строительстве и девелопменте.

Абрамович соавтор ряда законопроектов, способствующих развитию малого предпринимательства. Это и принятый 14 июля 2020 г. Закон № 786-IX относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, и ожидающий своего рассмотрения законопроект № 4421 о дополнительной поддержке субъектов хозяйствования на период карантина, а также законопроект № 2645-д о либерализации применения кассовых аппаратов физическими лицами — плательщиками единого налога.

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Также нардеп является соавтором таких фундаментальных для финансовой системы страны законопроектов, как "О платежных услугах" (принятый 30 июня 2021 г.), "О финансовых услугах и финансовых компаниях" № 5065 и "О страховании" № 5315 (ожидают рассмотрения во втором чтении).

Третий блок законодательных инициатив Абрамовича в сфере бизнеса направлен на правовое противодействие рейдерству. В частности, парламентарий выступил соавтором принятых в первом чтении антирейдерских законопроектов № 3774 и № 3783, которые, с одной стороны, направлены на предотвращение рейдерских правонарушений, а с другой, призваны ужесточить наказание за их совершение.

Наталуха Дмитрий Андреевич

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития. Член Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов. Входит в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Год рождения — 1987.

До момента избрания народным депутатом Украины Дмитрий Наталуха являлся руководителем ООО "Лед/Огьюри".

Соавтор вышеописанного законопроекта №1048 об очередном этапе реформирования таможенного законодательства, а также не менее значимого для бизнеса Закона №1080 о смягчении Уголовного процессуального кодекса Украины в части давления на бизнес.

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Флагманским законопроектом Дмитрия Наталухи называют законопроект №3739 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". Документ предусматривает выделение четырех основных подотраслей машиностроения, для которых предлагается ввести уровень локализации 25-40%. Авторы прогнозируют рост ВВП на 3,9% в течение следующих 3-5 лет, создание более 62 тысяч новых рабочих мест.

Еще один важнейший закон авторства Дмитрия Наталухи — №4416-1 "Об индустриальных парках", принятый 8 сентября 2021 года. В ближайшие 3-5 лет планируется выделить на стимулирование индустриальных парков 10 млрд грн. Государство получит дополнительные поступления в размере 37 млрд грн. Также Дмитрий Наталуха является инициатором Закона Украины №132-IX о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине.

Эксперты отмечают знаковость еще одного важного закона Дмитрия Наталухи №155-IX "О концессии", принятого Верховной Радой в марте 2019 года. Новый закон существенно изменил правила и порядок концессионной деятельности в Украине, создав существенный базис для повышения эффективности экономики. Закон создал ряд дополнительных стимулов для привлечения частных украинских и иностранных инвесторов для реализации проектов государственно-частного партнерства в различных отраслях экономики. Одной из приоритетных целей законодательной инициативы Дмитрия Наталухи, которая воплотилась в закон, является реконструкция по европейским стандартам морских и речных портов, автомобильных дорог, аэропортов.

Рудык Кира Александровна

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации. Член депутатской фракции политической партии "Голос". Год рождения — 1985.

До момента избрания народным депутатом Украины Кира Рудык была частным предпринимателем, занималась развитием компании Ring Ukraine. В свое время убедила руководителя американского стартапа Ring открыть офис в Украине. За 3 года предпринимательница превратила небольшое отделение международной Ring Ukraine в крупную компанию с тремя офисами в разных городах Украины.

Будучи народным депутатом, Кира Рудык продолжает поддерживать IT-индустрию, выступает против повышения налогов для IТ-специалистов (коррекция налогов, создание специальных фондов, введение 5-й группы налогообложения для IТ и т. д.). Является соавтором ряда законопроектов в области экономики, социальной защиты, защиты животных.

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В 2019 году инициировала внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом. Поддержала принятие законопроекта №2524 от 2019 года о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей.

В 2020 году Кира Рудык инициировала принятие законопроекта №3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19".

На рассмотрении Верховной Рады находится ожидаемый малым бизнесом законопроект, разработанный в соавторстве Киры Рудык, №2338-1 об изменениях Налогового кодекса относительно развития малого бизнеса и мер по детенизации оборота товаров и услуг. Данным законодательным актом предлагается увеличить предельные объемы дохода для первой, второй и третьей групп предпринимателей. Кроме того, законопроект отменяет обязательное использование расчетно-кассовых аппаратов субъектами хозяйствования (в том числе интернет-магазинами), которые получают платежи за товары и услуги в безналичной форме (с применением банковских карт, платежных чеков, жетонов и т. д.)

Арахамия Давид Георгиевич

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Секретарь Национального инвестиционного совета. Глава депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Год рождения — 1979.

В недалеком прошлом известный IT-предприниматель. В середине двухтысячных годов основал компанию TemplateMonster, которая занималась продажей готовых шаблонов для сайтов. В 2017 году выручка TemplateMonster превысила $120 млн. Несколько лет назад Давид Арахамия продал свою долю в бизнесе.

В Верховной Раде Давид Арахамия входит в тройку депутатов с самым большим количеством предвыборных обещаний — 95. Выполнил 47. Наиболее значимыми для отрасли законами авторства депутата стали Закон Украины №4303 "О стимулировании и развитии цифровой экономики в Украине" и №5495 "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг" (документ впервые ввел в Украине понятие "электронная публичная услуга").

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В предвыборных заявлениях Давид Арахамия обещал голосовать за легализацию игорного бизнеса. Сдержал слово 14 июля 2020 года, проголосовав за законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Депутат сдержал обещание содействовать открытию рынка земли. 31 марта 2020 года Давид Арахамия проголосовал за соответствующий законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Наиболее ярким публичным заявлением Давида Арахамии стал его комментарий журналистам в Давосе 23 января 2020 года. Глава президентской фракции заявил, что выступает противником давления ЕС относительно необходимости гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами. "Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", — сказал депутат. При этом Арахамия уточнил, что поддерживает максимальную интеграцию с европейскими соседями, но в то же время экономические интересы Украины должны быть главным приоритетом для власти.

Чернявский Степан Николаевич

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Год рождения — 1973.





До депутатства имел статус предпринимателя. Сфера бизнес-интересов — оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Основал и руководил ООО "Агростар экспорт", ООО "Сервис Мясо", ООО "ПМК-2015".

В стенах Верховной Рады Степан Чернявский инициировал десятки законопроектов, направленных на улучшение работы аграрного рынка и мясного бизнеса в частности. Например, законопроект № 3318 "О введении новых правил на рынке ветеринарных лекарств", №3295 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины".

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В 2020 году Чернявский инициировал важнейший для отрасли законопроект №3672 о стабилизации кормового рынка.

Забота об аграрном секторе отображена и в законопроекте №2548 об усовершенствовании государственного регулирования в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами. Основные цели документа: устранение чрезмерного регулирования рынка; упрощение доступа отечественных сельхозпроизводителей к более современным и высокоэффективным пестицидам; приведение законодательства Украины в соответствие с законодательными актами ЕС, в частности с Регламентом №1107/2009, относительно размещения на рынке средств защиты растений; усиление борьбы с фальсифицированными пестицидами и агрохимикатами.

Среди не менее значимых для бизнеса законопроектов соавторства Степана Чернявского эксперты отмечают следующие документы: №2681 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов"; №2805 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования и оборота аграрных расписок"; №3131 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно детенизации производства сельскохозяйственной продукции".

Радуцкий Михаил Борисович

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Год рождения — 1968.

Выходец из медицинского бизнеса. Основатель медицинской клиники "Борис". В начале 2019 года продал бизнес сети "Добробут".





В числе законодательных успехов Михаила Радуцкого в первую очередь выделяют соавторство в законопроекте №5495 "Об особенностях предоставления электронных публичных услуг", который вводит в Украине систему Рaperless.

Второе значимое достижение депутата — соавторство в работе над законопроектом №2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы. Закон считается вторым ключевым в рамках земельной реформы. Документ принят 18 мая 2021 года.

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Весомый вклад Михаил Радуцкий внес и в развитие рынка медицинских препаратов. В соответствии с принятым в феврале 2020 года Законом №644-IX о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения, украинским компаниям-производителям разрешено подавать заявки на государственную регистрацию генерических медпрепаратов до завершения срока действия патента оригинальных лекарств. Данное законодательное нововведение, по убеждению автора, позволит существенно сократить время между регистрацией и запуском в продажу новых препаратов, существенно расширить номенклатуру лекарственных средств, снизить розничные цены, максимально повысив доступность лекарств широким слоям украинских граждан.

Не менее важным для отрасли здравоохранения вкладом Михаила Радуцкого стало соавторство в разработке и принятии закона №418-IX о вопросах трансплантации анатомических материалов человека. Документ максимально упрощает регуляторные алгоритмы трансплантации, при этом создает модель строгого государственного контроля путем создания Единой информационной системы трансплантации и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Сольский Николай Тарасович

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Год рождения — 1979. В прошлом Николай Сольский — юрист, партнер и генеральный директор в ООО "Юридическая фирма "Сольский, Процик и Партнеры". Соучредитель агрохолдинга "Украинский Аграрный Холдинг".

Большинство законодательных инициатив депутата направлены на поддержку агросектора. Инициатор законопроекта №3205-2 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве", принятого 18 февраля 2021 года. Ожидается, что реализация документа облегчит доступ малых и средних сельхозпроизводителей к дешевым кредитным ресурсам.

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Не менее важный законопроект Николая Сольского, который фактически разблокировал рынок кормов, — №3672 "О внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О безопасности и гигиене кормов" с целью стабилизации рынка кормов". Принятие закона в декабре 2020 года решило проблему, сложившуюся на внутреннем рынке из-за остановки импорта и производства кормов по обновленным, усовершенствованным рецептурам и реализации только тех кормов, которые зарегистрированы до 2020 года.

В свою очередь катализатором активного развития фермерства должен стать инициированный народным депутатом проект Закона Украины №4046 о стимулировании деятельности фермерских хозяйств.

Николай Сольский выступил соавтором закона №552-IX об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ снял запрет с 1 ноября 2020 года на отчуждение сельхозземель всех форм собственности; четко определил потенциальных приобретателей прав собственности: граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины, иностранные граждане и лица без гражданства в случае получения земли в наследство.

В соавторстве с Николаем Сольским также увидели свет законы №1423-IX об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений; №711-IX о планировании использования земель.

Сова Александр Георгиевич

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Член депутатской фракции политической партии "Слуга народа". Год рождения –1972.

До прихода в Верховную Раду Александр Сова был соучредителем и директором ООО "Сова-Консалтинг". Предприятие специализируется на деятельности агентств по трудоустройству и оптовой торговле. Также Александр Сова занимался продажей и дистрибуцией ювелирных украшений, владел ювелирным брендом SOVА.

Один из авторов Закона Украины №3228 "О таможенном тарифе Украины", который вступил в силу 1 июля 2020 года. Документ регламентирует устранение разногласий между версиями систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран — торговых партнеров; ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров при осуществлении внешнеторговых операций.

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Не менее важное для экономики Украины соавторство было у Александра Совы во время подготовки законопроекта №5141 "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" относительно гарантий прав украинских и иностранных инвесторов".

Одна из последних законодательных инициатив депутата — законопроект №5425 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций по поставкам отдельных видов продукции животноводства". Документ вновь восстанавливает для всех аграриев (крупных агрохолдингов и мелких хозяйств) единую ставку НДС в размере 20% на отдельные виды продукции. Закон принят 1 июля 2021 года. Ранее представителям агрохолдингов удалось пролоббировать закон о снижении для крупных сельхозкомпаний ставки НДС до 14%.