Политика и экономика 1 час назад

Парламент создал спецкомиссию по защите прав инвесторов

В состав ВСК входят 12 парламентариев, большинство которых из "Слуги народа"

Нардепы в Раде. Фото: УП Нардепы в Раде. Фото: УП
Нардепы в Раде. Фото: УП

Верховная Рада создала Временную специальную комиссию по вопросам защиты прав инвесторов.

За соответствующий проект постановления №2601 проголосовали 319 народных депутатов, сообщает телеканал "112 Украина".

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Указано, что большинство членов ВСК — это депутаты из фракции "Слуга народа".

В частности, в состав спецкомиссии входят 12 парламентариев, а именно:

Галина Янченко ("Слуга народа") — председатель ВСК;

Антон Железняк ("Голос") — заместитель председателя;

Алексей Красов ("Слуга народа");

Андрей Костин ("Слуга народа");

Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Владлен Неклюдов ("Слуга народа");

Галина Михайлюк ("Слуга анроду");

Сергей Ионушас ("Слуга народа");

Артем Культенко ("Слуга народа");

Игорь Абрамович ("Оппозиционная платформа — За жизнь");

Андрей Николаенко ("Батькивщина");

Лариса Билозир ("За будущее").

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Согласно документу, ВСК должна подготовить и предоставить на рассмотрение Рады законодательные инициативы относительно:

- защиты прав инвесторов;

- обеспечения равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности;

- эффективного инвестирования в украинскую экономику;

- развития международного экономического сотрудничества и интеграции.

Комиссия также должна определить приоритетные направления совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности, обеспечить защиту прав инвесторов (бизнеса) и осуществлять парламентское сотрудничество с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

Ранее сообщалось, что сокращение объемов ВВП Украины в январе-апреле 2020 года углубится до 5%.

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