Ювелирная история: самые яркие проекты бренда SOVA 

SOVA — украинский ювелирный бренд-трендсеттер, который коллекционно подходит к запуску продуктов и демонстрирует смелость, готовность к экспериментам и свободу. Помимо четырех сезонных коллекций SOVA выпускает и капсульные, посвященные Дню влюбленных и Дню матери.

Компания, создавшая бренд SOVA, на ювелирном рынке с 2000 года. Поначалу занималась дистрибуцией и продажей изделий, ориентируясь на классический ассортимент. Но постепенно исследовав рынок, было решено создать собственный успешный кейс, где золотые изделия будут сделаны в современном дизайне. Собрали команду единомышленников, которая разработала название, логотип, концепцию магазинов.

Так, первый монобрендовый бутик SOVA открылся в 2013 году в столичном ТРЦ Gulliver. На сегодняшний день в Украине работают уже 37 магазинов в 17 областях страны, а трудятся в компании 385 специалистов.

В том же 2013 году была выпущена коллекция "Мегаполис", которую уже можно назвать настоящей классикой SOVA. Коллекция украшений представлена в трех видах золота — желтом, красном и белом. Периодически ее дополняют новыми моделями, которые сразу становятся фаворитами у клиентов бренда.

Следует отметить, что большинство изделий выдержаны в лаконичном, минималистичном стиле. Также бренд экспериментирует с дизайном, что отображается в новых коллекциях SOVA. Стилистика украшений органично перекликается с модными тенденциями, подчеркивая трендовое современное звучание.

Украшения из тематических коллекций Like Mom и For Mom ежегодно находят отклик в тысячах материнских сердец. Ко Дню матери в SOVA готовят и публикуют фотопроекты с украинскими знаменитостями, в которых они делятся особенными моментами в жизни, связанными с мамами и материнством.

В 2017 году успешно состоялся проект с "Укрпоштою", в котором мамам из магазинов SOVA покупатели отправляли авторскую открытку с самыми нежными поздравлениями.

В следующем году клиенты загружали свое фото с мамой на интернет-страничку SOVA и получали в подарок от компании напечатанное фото, которое дарили близкому человеку.

В 2019 году в проекте бренда ко Дню матери приняли участие четыре знаменитости, которые рассказали свои истории о том, как не потерять веру в себя и не бояться ломать существующие стереотипы. Примечательно, что пять процентов от продажи изделий этой коллекции были перечислены в благотворительный фонд "Таблеточки" на поддержку мамам, которые помогают своим детям преодолеть онкологические заболевания.

В 2020 году, во время карантинных ограничений, чтобы объединить людей за общим семейным делом, родился проект "Каждая мама особенная!", в рамках которого рисунки детей, где ребята изобразили своих мам, нанесли на золотые кулоны.

9 мая, в День матери этого года, ювелирный дом SOVA предложил известным украинцам написать письма своим мамам и рассказать, за что они им благодарны. Ювелирные дизайнеры эту инициативу поддержали по-своему и создали особые золотые украшения, где в дизайне появились яркие бусины из пяти разных полудрагоценных камней с гравировкой слова "Мама".

Кроме того, бренд SOVA активно проявляется в телевизионных проектах, сотрудничая с популярными реалити "Холостяк" и "Холостячка". Команда ювелирного дома принимала активное участие в подборе ювелирных образов для участниц, а финалисты шоу в трех сезонах получали бриллиантовое кольцо от SOVA.

Отметим, что в ассортименте SOVA представлены также и ювелирные украшения unisex. Например, в коллекции Power это кольца, браслеты, колье; в Sweet Memories — обручальные кольца для него и нее, а в Tokyo — это колье унисекс с минималистическими подвесами. Знаковой в направлении стала и коллекция этого года в стиле rock, выпущенная совместно с популярной группой The HARDKISS. Фронтвумен группы Юлия Санина не просто стала лицом коллекции, а участвовала в разработке украшений.

Сохраняя ДНК бренда, ювелирный дом SOVA один из первых в Украине начал коллаборацию с украинскими дизайнерами. Так, в 2014 году, когда интерес украинцев к локальным брендам значительно вырос, была выпущена совместная коллекция с брендом LAKE Studio, нестандартные формы которой в минималистичном стиле особенно запомнились поклонникам бренда. В 2018 году появилась коллекция Soul, разработанная в сотрудничестве с дизайнером украинской марки обуви Marsala.

В 2019 году совместно с дизайнером Лилией Литковской (Litkovskaya) была представлена коллекция, где в украшениях творчески обыграли один из самых красивых минералов — малахит.

А коллаборация с дизайнером Иваном Фроловым (FROLOV) стартовала два года назад. Презентация первой коллекции под названием For Love состоялась в 2019-м, а в следующем году в дополнение к ней появились еще новые изделия. Это уникальная коллекция, настоящими хитами которой стали кольцо-трансформер, браслет на нитке с подвесом в форме сердца. For Love — пример нового формата социальной ответственности украинских производителей, подчеркивает важную для общества тему безопасного секса и борьбы со СПИДом. Благодаря совместному творчеству и работе Ивана Фролова, БО "100% LIFE" и SOVA были закуплены 3525 быстрых ВИЧ-тестов для диагностики заболевания на ранних стадиях.

Основные техники производства — это усовершенствованное литье, эмалирование, лазерная сварка и гравировка. К слову, колье от SOVA, выполненное ведущими мастерами в технологии ажурного отлива, было подарено Мэй Маск во время ее визита в Киев. Оригинальное украшение изображает Марс — планету, которую в ближайшем будущем планирует колонизировать ее сын, известный визионер и изобретатель Илон Маск.

Еще важная социальная миссия, которой занимается ювелирный дом SOVA, — это защита природы в Украине. В союзе с инициативной группой "Вместе за природу" и "Моршинская" в бренде изготовили 500 браслетов с изображением рыси. Примерно такое количество животных осталось в дикой природе лесов Карпат и Полесья. Часть финансов от продажи браслетов направили на приобретение фотоловушек, которые помогают фиксировать рысей, а также на обеспечение зоологов, которые работают с этими животными в отдаленных лесных районах страны.

