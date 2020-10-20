16 нардепов предложили Раде уволить министра экономики Петрашко

16 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту уволить Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Соответствующий проект постановления №4233 был внесен в Раду 19 октября.

Его авторами, в частности, выступили нардепы от "Слуги народа" Павел Халимон, Максим Гузенко, Андрей Богданец, Татьяна Грищенко, Александр Салийчук, Александр Аликсийчук, Степан Чернявский, Артем Нагаевский и Владимир Тимофийчук.

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К ним присоединились и коллеги из "Батькивщины" Вадим Ивченко и Олег Мейдич, из депутатской группы партии "За будущее" Сергей Рудик и Игорь Колыхаев, а также Федор Христенко от "Оппозиционной платформы — За жизнь", Ярослав Железняк от "Голоса" и Василий Петевка из группы "Доверие".

Текст документа на сайте Рады пока не опубликован, однако значится, что 20 октября проект постановления был передан в профильный парламентский комитет по экономической политике.

Напомним, еще в начале сентября первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук заявил о возможности скорого увольнения Петрашко, а также министра финансов Сергея Марченко.

Парламент назначил министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко 17 марта.