Главу Минфина и министра экономики могут отправить в отставку — Стефанчук

В скором времени могут уволить министра экономики Игоря Петрашко и главу Министерства финансов Сергея Марченко.

Об этом в эфире одного из телеканалов поделился первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает 24 канал.

По словам Стефанчука, соответствующие выводы будут сделаны после 15 сентября, когда правительство должно предложить парламенту бюджетную резолюцию на 2021 год.

"Все будет зависеть от того, насколько эффективной и качественной будет работа над проектом госбюджета. Здесь важны новые подходы по преодолению последствий, вызванных COVID-19", — заявил Стефанчук.

Накануне председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что у монобольшинства есть вопросы к работе экономического блока Кабмина.

Кроме этого, как отметил председатель финансового комитета Даниил Гетманцев, есть определенные вопросы по работе таможни.

В свою очередь, нардеп Евгения Кравчук отметила, что недовольство работой экономического блока началось еще весной.

В частности, когда начало работать новое правительство, он должен был подать программу своей деятельности. Однако тогда долго ее не могли утвердить.

Депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк добавил еще одну причину, почему народные избранники не удовлетворены Министерством финансов. По его мнению, это из-за того, что Марченко якобы трудно удается наладить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Напомним, Верховная Рада назначила новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко 17 марта. За соответствующее решение проголосовали 243 депутата.

30 марта Верховная Рада со второй попытки смогла найти 256 голосов "за" и назначила министром финансов бывшего заместителя главы Администрации президента Украины, экс-заместителя министра финансов Сергея Марченко.