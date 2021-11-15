Корниенко предложил избрать главой партии "Слуга народа" Елену Шуляк

На должность нового главы партии "Слуга народа" первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко предложит кандидатуру народного депутата Украины Елены Шуляк.

Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

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"Одна из самых активных членов нашей команды. Без преувеличения, Елена — боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", — заявил Корниенко.

Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления общественной организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019 году избрана народным депутатом от "Слуги народа" и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.

Нового главу партии "Слуга народа" должны избрать на съезде 15 ноября.

Кроме этого, в этой политической партии ожидается ряд громких заявлений и обращений, внесение изменений в устав партии и руководящих органов.

Напомним, 8 ноября Александр Корниенко, который был избранный первым заместителем спикера Верховной Рады, решил сложить полномочия главы президентской партии "Слуга народа".

Верховная Рада назначила первым вице-спикером Корниенко 18 октября.