Корниенко сложил полномочия лидера президентской партии "Слуга народа"

Александр Корниенко, недавно избранный первым заместителем спикера Верховной Рады, решил сложить полномочия главы президентской партии "Слуга Народа".

Об этом сообщила Юлия Палийчук, пресс-секретарь "Слуги Народа".

Она также опубликовала видеообращение Александра Корниенко.

В нем политик говорит, что хочет сосредоточится на работе первого вице-спикера. Впрочем, ещё недавно он заявлял, что совмещение этих двух позиций работе не мешает.

Также Александр Корниенко заявил, что на ближайшем съезде партия "Слуга народа" изберет нового лидера.

"Я созываю съезд "Слуги Народа". Он состоится в Киеве, согласна карантинным ограничениям. Именно этот съезд выберет моего преемника или преемницу", — сказал политик.

В то же время он заявил, что остается в партии и будет участвовать в ее политической жизни.

Напомним, Верховная Рада назначила первым вице-спикером Александра Корниенко 18 октября.

Отметим, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил создание межфракционного объединения "Разумная политика". В него вошли 25 народных депутатов, большинство из которых от фракции "Слуги народа".