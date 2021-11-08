Политика 10 минут назад

Корниенко сложил полномочия лидера президентской партии "Слуга народа"

На ближайшем съезде партия "Слуга народа" изберет нового лидера

Александр Корниенко, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, первый вице-спикер ВР
Александр Корниенко, первый вице-спикер ВР

Александр Корниенко, недавно избранный первым заместителем спикера Верховной Рады, решил сложить полномочия главы президентской партии "Слуга Народа".

Об этом сообщила Юлия Палийчук, пресс-секретарь "Слуги Народа".

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Она также опубликовала видеообращение Александра Корниенко. 

В нем политик говорит, что хочет сосредоточится на работе первого вице-спикера. Впрочем, ещё недавно он заявлял, что совмещение этих двух позиций работе не мешает.

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Также Александр Корниенко заявил, что на ближайшем съезде партия "Слуга народа" изберет нового лидера.

"Я созываю съезд "Слуги Народа". Он состоится в Киеве, согласна карантинным ограничениям. Именно этот съезд выберет моего преемника или преемницу", — сказал политик.

В то же время он заявил, что остается в партии и будет участвовать в ее политической жизни.

Напомним, Верховная Рада назначила первым вице-спикером Александра Корниенко 18 октября.

Отметим, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков  подтвердил создание межфракционного объединения "Разумная политика". В него вошли 25 народных депутатов, большинство из которых от фракции "Слуги народа". 

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