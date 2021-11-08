Конец монобольшинства: Разумков рассказал, кто вошел в его депутатское объединение

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил создание межфракционного объединения "Разумная политика".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.



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"В средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечне вошедших в состав объединения депутатов", – пояснил Разумков.

Он добавил, что глава парламента должен объявить о создании межфракционного объединения на следующей пленарной неделе.

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"Обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" уже находится на рассмотрении руководства парламента. На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании!" — анонсировал Дмитрий Разумков.

В межфракционное объединение "Разумная политика" вошли 25 народных депутатов, большинство из которых от фракции "Слуги народа". Также в нем двое депутатов из фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина" и двое внефракционных, сам Разумков и Людмила Буймистер, которую недавно исключили из фракции монобольшинства.

Отметим, что создание такого объединения может повлиять на политический расклад в Верховной Раде и, возможно стать началом развала монобольшинства фракции "Слуга народа", так как в руководстве партии подчеркивали, что всех депутатов, которые примкнут к Разумкову, будут исключать. Сейчас монобольшинство в парламенте состоит из 241 депутата. Если все-таки исключат нардепов из списка Разумкова, то в парламенте не будет уже необходимых 226 голосов для существования монобольшинства.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, за не созданную пока партию Разумкова уже готовы проголосовать 2,8% от всех опрошенных (4,5% от определившихся), а вот Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова дает показатель почти вдвое больший — 5,5% от всех опрошенных (то есть около 8% от определившихся).

Отметим, что будущую партию Разумков описывает пока достаточно туманно, однако в недавних заявлениях на телеканалах однозначно давал понять, что она будет создана и будет отстаивать принципы, декларировавшиеся кандидатом в президенты Зеленским и партией "Слуга народа" в ходе избирательных кампаний 2019 года, от которых, однако, как подчеркивает экс-спикер Рады, те сильно отошли.