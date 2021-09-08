Почти 10 тысяч грн за флакон: Украина закупила партию препарата для лечения коронавируса

Украина закупила для лечения больных коронавирусом партию препарата тоцилизумаб за 25,8 млн грн. Об этом в ответе на запрос Delo.ua сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

Всего по заказу Минздрава закупили 2784 флакона этого лекарства, каждый из которых обошелся в 9269,75 грн. Договор о поставке заключили еще в конце июля. Первую часть партии привезли на центральный склад 20 августа 2021 года, а вторую — на прошлой неделе, 3 сентября.

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"После получения приказа Минздрава о распределении второй партии лекарственного средства она будет доставлена в регионы", — рассказали в ГП "Медзакупки Украины". Там отметили, не впервые закупают тоцилизумаб. В прошлом году предприятие закупило 3064 флакона за 28,4 млн грн, причем единица товара стоила столько же, сколько и в этом году — 9269,75 грн.

Отметим, в аптеках тоцилизумаб продается под названием "Актемра" и стоит около 16 тысяч грн за дозировку 200 мг / 10 мл — ту же, что заказал Минздрав. Препарат подавляет активность иммунной системы и в основном используется для лечения разных видов артрита.

Ранее медики заметили, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 часто имеют чрезмерную реакцию иммунной системы, наносящую вред здоровью. Чтобы подавить иммунитет, начали использовать препараты тоцилизумаб и сарилумаб. Исследования показали, что их назначение для тяжелобольных ковидом позволяет на 13% снизить вероятность смерти.

В июле этого года Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по лечению коронавируса, одобрив использование указанных лекарств в критических случаях.

Поставщиком тоцилизумаба в Украине стало ООО "РОШ Украина" — представитель швейцарской фармацевтической компании Roche. Это производитель препаратов для лечения онкологии и ревматологии, но в первую очередь он известен разработкой чуть ли не единственного препарата для значимого лечения рассеянного склероза окрелизумаба.

Руководителем ООО "РОШ Украина" значится Вершлан Мартин Франц, уставной капитал отмечен в размере 124 млн грн. По данным "Опендатабот", компания не указала конечных бенефициаров и является истцом или ответчиком в 12 судебных делах.

Источник фото: Depositphotos