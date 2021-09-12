В Броварском районе нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева

В субботу, 11 сентября, Киевской области был найден мертвым судья Печерского районного суда города Киева Виталий Писанец.

Как передает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, тело 53-летнего судьи было обнаружено в селе Погребы Броварского района в доме на улице Центральная, 6. Дом принадлежит военному пенсионеру в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката.

В издании отмечают, что в компании в тот вечер также отдыхал следователь Соломенского РУП ГУНП в г. Киеве Хоменко Е. Мужчины распивали спиртные напитки, потом между ним и судьей возник внезапный конфликт во время которого последний нанес телесные повреждения Хоменко.

После этого Писанец якобы споткнулся об вазу и упал на пол. Товарищи оказывали ему помощь, но спасти не смогли и вызвали бригаду "Скорую помощи". Умершего судью направили в Бровары для проведения экспертизы и установления причины смерти.

По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На нем также были заметны видимые следы бурого цвета на лице в области носа и на футболке.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Броварского РУП ГУНП в Киевской области, специалисты Государственного бюро расследований (ГБР) и Управления внутренней безопасности.

В то же время, как передает "Сегодня", представители правоохранительных органов, знакомые с материалами уголовного производства, отмечают, что информация, которая прозвучала в телеграмм каналах — искаженная.

"Судья действительно найден мертвым, но на теле нет видимых телесных повреждений. По предварительной информации, не было ни стрельбы, ни драки. Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза", — сообщили правоохранители.

В Национальной полиции подтвердили факт смерти судьи в селе Погребы.

"Полиция Киевщины подтверждает факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района11 сентября в селе Погребы Киевской обнаружено тело судьи. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства", — говорится в сообщении.

В СМИ отмечают, что Писанец недавно проводил одно из заседаний в деле Виктора Медведчука — рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Согласно данным портала "Честно", с 1998 до 2011 года Виталий Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.

22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца, после чего он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Сообщалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".

В 2015 году Писанец указом президента был переведен в Печерский райсуд Киева.

Напомним, в середине августа в собственном доме был найден застреленным городской голова Кривого Рога Константин Павлов.

Позднее в интернете распространили видео с камер наблюдения, снятые перед смертью и непосредственно в момент смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова в его же доме.

На опубликованных кадрах Павлов находится один, ходит по дому с карабином в руках, с кем-то общается по телефону, а также несколько минут стоит перед, вероятно, входной дверью, после чего садится там же. В свою очередь вторая, наружная камера, направленная на вход в дом, запечатлела вероятный момент выстрела в Павлова

Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что следствие по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова склоняется к версии о его самоубийстве, и связал это с серьезными злоупотреблениями, выявленными перед этим в рамках аудита городского бюджета.