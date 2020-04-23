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В мире 10 минут назад

Покупатель бренда Victoria’s Secret планирует отказаться от сделки

В L Brands заявили, что усилия Sycamore по прекращению действия соглашения "недействительны".

Покупатель бренда Victoria’s Secret планирует отказаться от сделки Покупатель бренда Victoria’s Secret планирует отказаться от сделки
Фото: USATODAY.com

Компания Sycamore Partners планирует отказаться от сделки по приобретению Victoria's Secret у L Brands, говорится в иске, поданном 22 апреля, сообщает CNBC.

По информации издания, в заявлении Sycamore говорится, что решение L Brands закрыть свои магазины и пропустить арендную плату в апреле нарушило сделку. Sycamore в настоящее время добивается разрешения суда, чтобы расторгнуть сделку.

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В свою очередь, L Brands заявила в своем заявлении в среду, что она намерена бороться с иском и что усилия Sycamore по прекращению действия соглашения "недействительны".

Напомним, в феврале компания L Brands (Limited Brands) объявила о продаже частной компании Sycamore Partners контроля над брендом нижнего белья Victoria's Secret. Исходя из параметров сделки, бренд оценили в 1,1 млрд долларов.

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Это произошло за несколько недель до того, как пандемия коронавируса начала подрывать экономику США и приводить к закрытию тысяч розничных магазинов.

Ранее сообщалось, что владелец Victoria's Secret Лесли Векснер ведет переговоры о продаже бренда или его части.

Напомним, в ноябре 2019 года Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил свой ежегодный показ, таким образом подтвердив слухи об отмене шоу, которые ходили еще с лета.

Как известно, 2019 год стал для Victoria's Secret одним из самых сложных. Сначала рейтинги показа легендарного шоу упали до рекордных отметок. Ухудшил ситуацию маркетинговый директор компании Эд Разек, который публично заявил, что в шоу никогда не будет транссексуальных моделей или моделей из категории plus-size — мол, они испортят сказочность шоу.

На такое заявление сразу же отреагировали активисты: призвали всех женщин бойкотировать Victoria's Secret и заставить их создавать белье разных размеров. На акции протеста во всем мире вышли множество людей, обвиняя компанию в дискриминации.

После волны забастовок руководство бренда все же отошло от своих стандартов и пригласило к себе plus-size-моделей и транссексуальных девушек. Те уже приняли участие в фотосессииях для Victoria's Secret и стали лицом линии белья.

 

 

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