"Полиция зафиксировала, как фирма нардепа Лабазюка незаконно собирала урожай" — активист

Рейдерские действия компании "Витагро" нардепа Сергея Лабазюка, которая незаконно собирала урожай с поля госпредприятия "Опытное хозяйство "Проскуровка", зафиксированы полицией.

Об этом на сайте "Цензор.Нет" в своем блоге пишет активист и общественный деятель Андрей Дзиндзя.

"Мы стали свидетелями, как комбайны с заклеенными логотипами компании "Витагро" нагло воровали выращенный ИХ "Проскуровка" урожай зерновых. И это продолжалось уже не первый день. А все обращения работников госпредприятия к власти и правоохранительным органам возвращались в отдел полиции Ярмолинецкого района Хмельницкой области. Однако здесь правоохранители со стороны Лабазюка никаких признаков преступления почему-то не видят", — пишет Дзиндзя.

"Пришлось поднимать полицию на ноги, вывозить в Проскуровку и лично следить за фиксацией совершения преступления. Здесь уже не скажешь, что не видели: на видео наглядно видно, как сотрудники компании Сергея Лабазюка "Витагро", используя технику этой компании, с помощью местной полиции цинично воруют государственный урожай", — отмечает журналист-расследователь.

По словам Андрея Дзиндзи, опытное хозяйство является уникальным как для региона, так и всей Украины. Оно внедряет новые методы для усиленной системы защиты посеянных культур. На демо-полях государственного предприятия посеяно 30 сортов пшеницы украинской селекции Мироновского института пшеницы.

Однако, по словам работников предприятия, недавно и.о. директора ДГ "Проскуровка" был назначен человек, который контролируется Лабазюком и его юристами. "С тех пор коллектив государственной компании просит руководство Национальной аграрной академии наук Украины пересмотреть приказ о назначении нового руководителя", — говорит активист.