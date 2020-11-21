После пожара на шахте в оккупированном Донецке нашли тела 4 погибших

Горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность тела четырех пропавших без вести горняков после пожара на шахте имени Скочинского в оккупированном Донецке.

Об этом сообщают подконтрольные оккупационным силам СМИ.

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Указано, что тело одного из горняков обнаружили около 1:45.

В частности, горняка выявили во вспомогательной ходке №2 пятой западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком.

Известно, что в 5:15 обгоревшее тело было поднято на поверхность.

Как отмечается, в этот же день нашли тела еще трех горняков.

Сейчас на шахте продолжают ликвидировать последствия аварии.

Напомним, 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. В шахте находились 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность.

Как известно, шахта имени Скочинского считается опасной, так как на ней разработка пластов осложнена уникальными по опасности геологическими условиями.

Последней значительной аварией здесь был выброс метана, в результате которого погибли 7 человек в апреле 2014 года, когда Донецк еще был подконтрольный украинским властям.

В июне 2010 года на шахте в результате внезапного выброса метана погибли 5 горняков, 17 были госпитализированы.

А 8 июня 2009 года в похожей аварии погибли 13 человек и еще 30 пострадали.