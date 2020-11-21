Происшествия 1 час назад

После пожара на шахте в оккупированном Донецке нашли тела 4 погибших

Сейчас на шахте имени Скочинского продолжают ликвидировать последствия аварии

Шахта имени Скочинского в Донецке. Фото: neftegaz.ru Шахта имени Скочинского в Донецке. Фото: neftegaz.ru
Шахта имени Скочинского в Донецке. Фото: neftegaz.ru

Горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность тела четырех пропавших без вести горняков после пожара на шахте имени Скочинского в оккупированном Донецке.

Об этом сообщают подконтрольные оккупационным силам СМИ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что тело одного из горняков обнаружили около 1:45.

В частности, горняка выявили во вспомогательной ходке №2 пятой западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком.

Известно, что в 5:15 обгоревшее тело было поднято на поверхность.

Как отмечается, в этот же день нашли тела еще трех горняков.

Сейчас на шахте продолжают ликвидировать последствия аварии.

Читайте также:
В оккупированном Донецке загорелась шахта, судьба четырех горняков неизвестна

Напомним, 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. В шахте находились 26 горняков, 22 из них удалось поднять на поверхность.

Как известно, шахта имени Скочинского считается опасной, так как на ней разработка пластов осложнена уникальными по опасности геологическими условиями.

Последней значительной аварией здесь был выброс метана, в результате которого погибли 7 человек в апреле 2014 года, когда Донецк еще был подконтрольный украинским властям.

В июне 2010 года на шахте в результате внезапного выброса метана погибли 5 горняков, 17 были госпитализированы.

А 8 июня 2009 года в похожей аварии погибли 13 человек и еще 30 пострадали.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Кировоградской области во время пожара погибли двое детей и двое взрослых (ФОТО)
В Кировоградской области во время пожара погибли двое детей и двое взрослых (ФОТО)
На Хортице сгорел "сталинский" корпус НИИ механизации животноводства (ФОТО)
На Хортице сгорел "сталинский" корпус НИИ механизации животноводства (ФОТО)
Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске
Легкая ракета-носитель Vega с украинским двигателем потерпела аварию при запуске
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. 10 вещей, которые эксперты по сну советуют убрать из спальни, чтобы лучше высыпаться

  3. В Украине распространяют монету, якобы изготовленную Нацбанком, но в НБУ это отрицают

  4. На вулиці штрафують за відсутність маски — пояснюємо разом з юристом, як це працює

  5. Львовские рестораторы обнажились в знак протеста против карантина выходного дня (ВИДЕО)

Ивент
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
Главная задача ивента — это создать за 2 дня свою креативную идею, чтобы после — воплотить в жизнь
Загрузка...