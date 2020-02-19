Предприниматели требуют у ОП отмены "драконовских" фискальных законов (ФОТО, ВИДЕО)

Около 2 тысяч частных предпринимателей, собравшихся со всей Украины, провели митинг протеста у здания Офиса президента. Минигующих категорически не устраивают инициатывы по реформе налогообложения физлиц-предпринимателей, тотального введения кассовых аппаратов и крупных штрафов за нарушения нового жестского фискального законодательства.

Акция началась около 10:00. Участники митинга выступили за поддержку законопроектов №2644 и №2645, которые отменяют "драконовские" законы кассовым аппаратам и кэшбэку (получению части штрафа покупетелем, заявившем в госорганы о получении неправильно оформленного кассового чека), сообщает корреспондент Delo.ua с места события.

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"Они (власти — Delo.ua) говорят: вся Европа с кассовыми аппаратами. Но и здесь они врут! 90% чеков там не фискальные", — заявила один из организаторов акции, политик и экс-нардеп Ксения Ляпина.

В месте проведения митинга находятся сотни полицейских. Примечательно, что проход к ОП со стороны улицы Лютеранской затруднен. Там полицейские и Нацгвардия стали строем вдоль входа и проверяли вещи у всех, кто хочет пройти.

Митинг стал затухать после 11:00. Небольшая часть его участников двинулись колонной на улицу Садовую, к зданию Комитетов Верховной Рады.

В отличие от предыдущего митинга предпринимателей, который прошел без политических лозунгов, 19 февраля на акции были сотни флагов "Европейской солидарности", ВО "Свобода". Но протестующие подчеркивают, что их сюда никто не звал.

"Мы собирались 3 дня, списывались в соцсетях. Ни слова о политиках не было. Зарабатывают себе дивиденды на нас", — заявила Оксана, малый предприниматель из Золочева Львовской области.

Напомним, предыдущая акция предпринимателей на Банковой состоялась 10 февраля. Тогда рабочие активно демонтировали каток, который функционировал под открытым небом у здания ОП и мешал проведению акции. К сегодняшней акции каток уже был разобран.