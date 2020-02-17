Спокойствие или буря: что ждет валютный рынок

Карантин, на который большинство крупных китайских компаний закрыли свои предприятия в связи с распространением коронавируса, не закончился, как ожидалось 10 февраля, а был продолжен. Это поставило под угрозу работу зависящих от них производств в "фабрике мира" и должно аукнуться на украинском валютном рынке.

"Ситуация в Китае привела к разрушению цепочки поставок: если поставки комплектующих из КНР не будут восстановлены в ближайшие дни, то многие европейские и азиатские заводы попросту не смогут функционировать", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик финансовой компании TeleTrade Сергей Родлер.

Нервозная обстановка на мировых рынках, с точки зрения Родлера, отбила интерес инвесторов к активам развивающихся стран. "Если раньше украинские ОВГЗ пользовались повышенным спросом у нерезидентов, готовых рисковать ради высокой доходности, то теперь Минфину стало гораздо сложнее реализовывать запланированные объемы бумаг", — говорит он.

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По мнению эксперта, назревающие проблемы не только в экономике Китая, но и во многих других странах, будут стимулировать инвесторов перекладывать свой капитал в защитные инструменты, вроде золота, которое подорожало до максимумов во всех мировых валютах кроме доллара и швейцарского франка, вместо того, чтобы подвергать его рискам.

Отметим, в этот вторник, 18 февраля, состоится очередной аукцион, который позволит оценить уровень заинтересованности в отечественном госдолге и даст представление о судьбе курса в ближайшие дни. На нем Минфин планирует разместить ОВГЗ на 6 месяцев, 1 год, 3 года.

"Вероятнее всего, спрос на бумаги и гривню останется небольшим, так как на днях появилась информация о росте ВВП в III квартале на 1,5% — минимальную величину с 2016 года. Данный факт подтверждает высокую зависимость Украины, как страны экспортера, от ситуации на мировом рынке, где сейчас наблюдаются серьезные проблемы. Инвесторы переживают, что экономика страны продолжит замедляться вслед за спадом в промышленной активности, которая рухнула в декабре 2019 года на 7,7%", — говорит Сергей Родлер.

В данный момент, по мнению аналитика, каких-либо серьезных причин для значительного улучшения ситуации нет — здесь многое будет зависеть от того как быстро удастся победить коронавирус и вновь запустить производственные линии на полную мощность не только в Китае, но в других странах.

"Сейчас не время совершать масштабные конверсионные операции, так как в случае появления позитивных вестей из Поднебесной курс гривни может в короткие сроки отбить большую часть потерь текущего года. Тем не менее, стоит рассмотреть увеличение доли доллара в своих сбережениях, который чувствует себя крайне уверенно благодаря сильной экономике и высокому спросу на американские фондовые активы", — отмечает Родлер.

Более оптимистичный в своих прогнозах руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он отмечает стабильность курса на уровне 24,48 гривни за доллар. "Это происходит на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой достижения украинской экономики. Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что фонд продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования, и они становятся интенсивнее. Он подчеркнул, что основные вопросы для переговоров по предоставлению финансовой помощи — это борьба с коррупцией, фискальная и земельная реформа и сокращение доли государства в стратегических сферах экономики. Волатильность рынка должны усилить очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и голосование на этой неделе по рынку земли", — говорит аналитик в комментарии Delo.ua.

Шевчишин прогнозирует, что, вероятно, в ближайшее время гривня сохранит стабильность вблизи отметки 24,5 гривни за доллар.

Напомним, на прошлой неделе, 10-14 февраля, курс гривни колебался в диапазоне 24,40-24,55 грн/доллар.

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Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на понедельник, 17 февраля 2020 года.

По сравнению с последним банковским днем прошлой недели, пятницей 14 февраля, курс гривни по отношению к доллару укрепился на 3 копейки — официальный курс вырос с 24,4795 грн/доллар до 24,447 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению с пятницей, также снизился в цене с 26,5872 грн/евро до 26,4944 грн/евро.

Официальный курс валют на 17 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,447 грн;

✅ 1 евро — 26,4944 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 24,9091грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,7982 грн.

На межбанковском валютном рынке 17 февраля в покупке доллар стартовал с того же курса, торги на котором завершились в пятницу. В продаже доллар подорожал на 1 копейку. В пятницу, 14 февраля межбанк закрылся в диапазоне 24,46/24,48 грн/доллар, а уже 17 февраля открылся в диапазоне 24,46/24,49 грн/доллар.

Согласно информации дилеров, коридор по доллару в понедельник ожидается в пределах — 24,35-24,60 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке снизилась. В покупке — на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 17 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,51/26,54 грн/евро. 14 февраля закрылись на уровне 26,55/26,57 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 24,38 грн/доллар. По сравнению с пятницей наличный доллар подорожал на 1 копейку — утром 14 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,37 грн/доллар. Продают наличный доллар в понедельник по курсу 24,42 грн/доллар. По сравнению с пятницей — курс был 24,43 грн/доллар — американская валюта подешевела на 1 копейку.

Средний курс купли/продажи евро утром 17 февраля на наличном рынке составил 26,50/26,60 грн/евро. 14 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,55 грн/евро, продавали — 26,65 грн/евро. Таким образом, и в покупке, и в продаже евро подешевел на 5 копеек.