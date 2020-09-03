Экономика 1 час назад

Приоритет для граждан — дороги. КМИС представил результаты опроса о "Большой стройке"

"Большую стройку" поддержали 89,8% опрошенных

Приоритет для граждан — дороги. КМИС представил результаты опроса о "Большой стройке" Приоритет для граждан — дороги. КМИС представил результаты опроса о "Большой стройке"

Ремонт и строительство дорог и школ, больниц и садиков, стадионов и других объектов социальной инфраструктуры имеют высокую поддержку украинцев. Киевский международный институт социологии представил результаты исследования, посвященного национальной программе "Большая стройка".

По словам замдиректора КМИС Антона Грушецкого, рекордное число респондентов приветствует реализацию инфраструктурных проектов. На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" Грушецкий сообщил, что за "Большую стройку" высказались 89,8% опрошенных.

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Дальнейшему развитию инфраструктуры не должен мешать даже карантин, убеждены 85,2% респондентов.

Как показало исследование, из всех инициатив и программ Владимира Зеленского наибольшую поддержку вызывает прекращение огня на Востоке Украины (80,6%) и "Большая стройка" (67%), а наименьшую — рынок земли (14%) и легализация азартных игр (12%).

Большинство украинцев ассоциирует программу "Большая стройка" прежде всего с дорогами (72,4%).

Отвечая на вопрос, что в первую очередь должны строить и реконструировать по программе "Большая стройка", 49,2% респондентов назвали дороги, 35% — больницы, 26,3% — школы.

Исследование было проведено 6-19 августа 2020 года во всех областях Украины (за исключением АР Крым). Опрошено 2049 человек.

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