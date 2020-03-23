Проектом о банковских комиссиях Нацбанк возвращает ручное регулирование в сфере — эксперт

Проект постановления Национального банка Украины об изменении банковских комиссий при безналичном расчете имеет признаки ручного регулирования сферой. Об этом рассказал экономический аналитик Международного центра перспективных исследований Егор Киян, передает "Цензор. НЕТ".

По его словам, банки однозначно не согласятся с данной инициативой, поскольку ее никто не обсуждал. "Есть интересы самих клиентов и общественности, которые хотят "комфорта" и возможности экономить любыми способами. И при этом есть интересы НБУ, который хочет стабильности, пытается следовать практикам других стран, получив немного больше контроля при нынешней ситуации… Сейчас любое вмешательство, причем без предварительного обсуждения вызовет справедливое сопротивление, ведь по сути — это ручное регулирование рынка и установления определенных ограничений, которое повлияет на конкуренцию. Понятно, что в данной ситуации каждый будет отстаивать свои интересы", — отметил Киян.

В то же время, в банках уже высказали свое недовольство инициативой НБУ и рассказали о возможных последствиях.

"Все идет к тому, чтобы снять терминалы, так как госбанки в убыток работать не должны", — отметил один из главных менеджеров "Приватбанка" Евгений Васильцов на Facebook.

Ранее в НБУ достигли консенсуса с банками о снижении процента в течение трех лет до 1,5%. После этого, в январе 2020 года появилась информация, что НБУ пытается продавить через финансовый комитет парламента сокращение банковской комиссии при безналичных расчетах с 2% до 1,5% с июля 2020 года, до 1% с января 2021 года и 0,5% с июля 2021 года. После этого, в марте НБУ подготовил более жесткий проект постановления ВР, где комиссия снижается до 0,7% до мая 2020 года.