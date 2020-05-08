Рада рассмотрит правки к "антиколомойскому закону" 13 мая — Разумков

Верховная Рада Украины рассмотрит правки к проекту закона, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиколомойский закон", 13 мая.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью "Укринформу".

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"По состоянию на сегодня поступили правки от депутатских фракций и групп, но, если я не ошибаюсь, их предоставили не все. Комитет обработает, добавит те правки, которые были учтены, и только после этого они будут внесены в сессионный зал. Объективно я думаю, что это произойдет в среду (13 мая — ред.), и это даст возможность проголосовать законопроект", — сказал он.

По его словам, возможность ускорить рассмотрение этого законодательного акта появилась после того, как Рада внесла изменения в Регламент, позволяющие упростить рассмотрение законопроектов, к которым подали более тысячи поправок.

"Главная проблема — 16 тысяч правок, о которых вы хорошо знаете. Только в течение последних двух недель появилась возможность применить так называемую особую процедуру. Возникла необходимость принять еще один закон, когда Верховная Рада столкнулась с — позволю себе непарламентское выражение — "спамом", тысячами поправок, направленных не на то, чтобы улучшить закон, а чтобы затянуть", — отметил Разумков.

Напомним, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Ко второму чтению к проекту закона было подано рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Отметим, что принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.